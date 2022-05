videogames – RECORD OF GRANCREST WAR: QUARTET OF WAR

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Byron.

SCHEDA

Titolo originale: Record of Grancrest War: Quartet of War – (グランクレスト戦記)

Titolo internazionale: Record of Grancrest War

Genere: app/videogioco per cellulari – ARPG (Hack and slash), azione, fantasy

Piattaforma: iOS, Androis

Anno di uscita: 2019

Paese: Giappone

Tratto: dalle light novel “Grancrest Senki” di Ryo Mizuno

Classificazione PEGI: + 15 anni

Sviluppatore: Aquria

Publisherse: Bandai Namco Entertainment

In Italia: inedito (reperibile solo in lingua inglese su App Store e Google Play americano)

Trailer



TRAMA

Cambia il corso della guerra e unisci il continente diviso, tramite un’esperienza di combattimento insieme ai tuoi compagni.

IMMAGINI clicca per ingrandire

OPERE RELATIVE

Light Novel

– Grancrest Senki – opera capostipite

Anime

– Grancrest Senki – serie tv

Manga

– Record of Grancrest War

Videogames

– Record of Grancrest War

RECENSIONI