manga – RECORD OF GRANCREST WAR (Grancrest Senki) – di Makoto Yotsuba

SCHEDA

Titolo originale: Grancrest Senki – (グランクレスト戦記)

Titolo internazionale: Record of Grancrest War

Autore: Makoto Yotsuba; e Ryo Mizuno (storia originale), Miyu (character design originale),

Genere: azione, avventura, fantasy, sentimentale

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2016

Casa Editrice giapponese: Hakusensha

Rivista: Young Animal

Volumi: 7 (concluso)

Titolo in Italia: Record of Grancrest War

Anno di pubblicazione in Italia: 2018

Casa Editrice italiana: Planet Manga

edizione a 4,50 €

TRAMA

In un continente soggiogato dal Chaos l’ordine viene ripristinato dai detentori dei Crest, sigilli sacri in grado di donare grandi poteri a chi li indossa. Ma i Crest divengono presto anche strumenti della lotta per la supremazia nel continente, atteso da un’altra stagione di guerre.

