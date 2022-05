anime – KONO HEALER MENDOKUSAI (Don’t Hurt Me, My Healer!) – di Nobuaki Nakanishi

0 0 Voti Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Kono Healer, Mendokusai – (このヒーラー、めんどくさい)

Titolo internazionale: Don’t Hurt Me, My Healer! – This Healer’s a Handful

Genere: serie tv – avventura, comico, parodia, fantasy

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 5 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Aprile 2022 – in corso

Rete tv giapponese: AT-X

Trasmissione: domenica alle 21:00 (JST)

Tratto: manga di Hakko Tannen Ni.

Director: Nobuaki Nakanishi

Series Composition: Fumihiko Shimo

Script: Fumihiko Shimo

Character design: Chisato Kikunaga

Music: Satoshi Igarashi

Studios: Jumondo

In Italia: in visione, gratuita e legale, sottotitolata in italiano su Crunchyroll.

Titolo nello streaming in Italia: Don’t Hurt Me, My Healer!

Distributore: Crunchyroll Italia

Sigle:

Opening

“Jellyfish na Kimi e” by Aguri Oonishi

Ending

“HERO in HEALER” by Aguri Oonishi with Takuya Satou, Asuna Tomari

Trailer



TRAMA

In un mondo fantasy il paladino Alvin (di cui non si vede ma il il viso) incontra la guaritrice (healer) Carla dopo aver affrontato un mostro. Ma invece di curare le sue ferite, per errore Carla gli scaglia addosso una maledizione: se l’uomo si allontana più di 300 metri da lei, muore!

Con questo pesante incantesimo addosso, Alvin è costretto a portarsi dietro Carla, che è una guaritrice sarcastica e fastidiosa, che crea più danni che cure!

DOPPIATORI

Doppiatore giapponese – Personaggio

Aguri Ōnishi – Carla

Takuya Satō – Alvin

