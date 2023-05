anime – THE EMINENCE IN SHADOW (Kage no Jitsuryokusha ni Naritakute!) – di Kazuya Nakanishi

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Kage no Jitsuryokusha ni Naritakute! – (陰の実力者になりたくて!)

Titolo internazionale: The Eminence in Shadow

Genere: serie tv – azione, fantasy, isekai

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 20 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: da Ottobre 2022 a Gennaio 2023

Rete tv giapponese: AT-X

Trasmissione: mercoledì alle 22:30 (JST)

Tratto: serie di Light novel (romanzi).

Director: Kazuya Nakanishi

Series Composition: Kanichi Katou

Script: Kanichi Katou

Character design: Makoto Iino

Music: Kenichiro Suehiro

Studios: Nexus

Titolo in Italia: The Eminence in Shadow – Un giorno sarò l’eminenza grigia

Anno di pubblicazione in Italia: 2023

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Amazon Prime Video (canale Anime Generation) doppiato in italiano

Censura: no

Edizione italiana: Yamato Video

Sigle:

Opening

“HIGHEST” by OxT

Ending

“Darling in the Night” by Shichikage

Trailer



TRAMA

Kagenou ha sempre amato i supereroi, ma soprattutto quelli che si muovevano nell’oscurità, per questo anche lui si è allenato segretamente per combattere il crimine. Per salvare una compagna di scuola, finisce investito e muore… per rinascere poi in un nuovo mondo fantasy, dove esiste la magia.

Con il suo nuovo nome Cid e i ricordi della precedente vita, decide di fondare una sua organizzazione segreta, “Shadow Garden”, per combattere il malvagio “Culto di Diablos” e diventare l’eminenza grigia che controlla tutto dall’ombra.

DOPPIATORI

Direzione del doppiaggio: Massimo Di Benedetto

Traduzione: Ruben Baita

Dialoghi: Giovanna Falletti, Lydia Corbelli

Doppiatori italiani

Ezio Vivolo – Cid Kagenou/Shadow

Chiara Francese – Iris Midgar

Martina Felli – Alexia Midgar

Deborah Morese – Zeta

Elisa Giorgio – Gamma

Federica Simonelli – Alfa

Giorgia Carnevale – Rose Oriana

Giulia Bersani – Epsilon

Giulia Maniglio – Sherry Barnett

Giuseppe Palasciano – Spil Ungone

Jolanda Granato – Nu

Katia Sorrentino – Delta

Laura Cherubelli – Beta

Marcello Gobbi – Pa Tata

Martina Tamburello – Claire Kageno

OPERE RELATIVE

Light novel

– Kage no Jitsuryokusha ni Naritakute!

Anime

– The Eminence in Shadow 2 – serie tv – sequel

Manga

– The Eminence in Shadow

