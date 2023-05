anime – THE IDATEN DEITIES KNOW ONLY PEACE – di Seimei Kidokoro

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Han.

SCHEDA

Titolo originale: Heion Sedai no Idaten-tachi – (平穏世代の韋駄天達 )

Titolo internazionale: The Idaten Deities Know Only Peace – Idaten Deities in the Peaceful Generation

Genere: serie tv – surreale, azione, avventura, fantasy

Target: seinen

Rating: adatto ad un solo pubblico adulto (violenza, splatter)

Numero episodi: 11 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: dal Luglio 2021 al Settembre 2021

Rete tv giapponese: Fuji TV

Trasmissione: venerdì alle 00:55 (JST)

Tratto: dal manga “Idaten: Gli dei in tempo di pace” di Amahara e Coolkyousinnjya.

Director: Seimei Kidokoro

Series Composition: Hiroshi Seko

Script: Hiroshi Seko

Character design: Nao Otsu

Music: Yoshiaki Dewa

Studios: MAPPA

Titolo in Italia: The Idaten Deities Know Only Peace

Anno di pubblicazione in Italia: 2021

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll, sub ita

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia

Sigle:

Opening

“Seija no Kousin” by Tatsuya Kitani

Ending

“Raika” by Akari Nanao

Trailer



TRAMA

800 anni fa i demoni imperversavano sulla Terra, fino a quando non furono sconfitti e sigillati da divinità chiamate Idaten. Dopo molti secoli la nuova generazione di dei non sa nulla di mostri e vive una vita pacifica, allenati violentamente però da Rin, unica Idaten anziana rimasta. Ma, dopo che un esercito scongela un demone, tocca alle nuove inesperte divinità occuparsene… in qualche modo.

DOPPIATORI

Akemi Okamura – Rin

Megumi Ogata – Easley

Romi Park – Hayato

Yui Horie – Paula

Akira Ishida – Prontea

Asami Seto – Pisara

Cho – Obami

Mariya Ise – Miku

M-uo Amada – Nept

Mitsuru Miyamoto – Takeshita

Shizuka Ishigami – Corey

Shizuka Itou – Gil

Sumire Uesaka – Nickel

Youko Honna – Brandy

