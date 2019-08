anime – TSUUJOU KOUGEKI GA ZENTAI… (Okaasan Online) – di Yoshiaki Iwasaki

A cura di M.

SCHEDA

Titolo originale: Tsuujou Kougeki ga Zentai Kougeki de Ni-kai Kougeki no Okaasan wa Suki Desu ka? – (通常攻撃が全体攻撃で二回攻撃のお母さんは好きですか?)

Titolo internazionale: Do You Like Your Mom? Her Normal Attack is Two Attacks at Full Power – Okaasan Online

Genere: serie tv – azione, avvenuta, comico, ecchi, fantasy

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 6 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Luglio 2019 – in corso

Tratto: serie di Light Novel di Dachima Inaka

Director: Yoshiaki Iwasaki

Series Composition: Deko Akao

Script: Deko Akao

Character design: Yohei Yaegashi

Music: Keiji Inai

Studios: JCStaff

In Italia: inedito

Reperibilità: tradotto amatorialmente in italiano dal fansub Tanoshimi no Sekai.

Sigle:

Trailer



TRAMA

Masato Oosuki è un ragazzo di 15 anni che vive solo con la madre, la bella Mamako. Mentre sta giocando alla demo di un videogioco, finisce per essere risucchiato nel mondo fantasy del gioco stesso (tra l’altro, pieno di personaggi femminili).

Inizialmente Masato ne è entusiasta, ma poi scopre che con lui è stata teletrasportata anche la madre. Per di più la genitrice è, per oscuri motivi, fortissima (in gergo “overpowered”), con la capacità di usare due spade, e di fare potenti attacchi multipli.

Masato vorrebbe liberarsi della mamma, che è anche molto apprensiva, e giocare da solo (e magari conoscere qualche sua coetanea) ma, grazie ai suoi poteri, Mamako sa sempre come rintracciarlo…

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatore – personaggio

Ai Kayano – Mamako Ōsuki

Haruki Ishiya – Masato Ōsuki

Lynn – Medhi

Satomi Arai – Masumi Shirase

Sayaka Harada – Porta

Sayumi Suzushiro – Wise

OPERE RELATIVE

Light Novel

– Tsuujou Kougeki ga Zentai Kougeki de 2-kai Kougeki no Okaasan wa Suki desu ka?

Manga

– Tsuujou Kougeki ga Zentai Kougeki de 2-kai Kougeki no Okaasan wa Suki desu ka?

Anime

– Tsuujou Kougeki ga Zentai Kougeki de 2-kai Kougeki no Okaasan wa Suki desu ka? oav

LINK inerenti alla serie

Altre opere di Yoshiaki Iwasaki presenti sul sito:

RECENSIONI

– Hai visto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto! – Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto! – Puoi anche discuterne sul nostro Forum.