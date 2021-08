anime – IDATEN JUMP – di Takayuki Hamana

3 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Byron

SCHEDA

Titolo originale: Idaten Jump – (韋駄天翔)

Titolo internazionale: Idaten Jump

Genere: avventura, sportivo (spokon), fantasy (isekai)

Target: kodomo

Rating: adatto a tutti

Numero episodi: 52 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 2005

Tratto: dal manga “Idaten Jump” di Toshihiro Fujiwara

Director: Takayuki Hamana

Series Composition: Fumihiko Shimo

Character design: Miyako Yatsu

Music: Yasuharu Takanashi

Studios: Trans Arts

Titolo in Italia: Idaten Jump

Anno di pubblicazione in Italia: 2008

Trasmissione tv: Hiro, Italia 2

Trasmissione tv online: no

Censura: no

Edizione italiana: non disponibile in home video

Sigle:

Sigle originali

Opening

1: “RED ZONE!!!” by Tsubame sketch

2: “Your World” by Ketchup Mania

Ending

1: “Asuka” by Hoi Festa

2: “Sha La La” by Tsubame sketch

Sigla italiana

“Idaten Jump” cantata da Antonio Divincenzo.

TRAMA

Sho è un giovane appassionato di mountain bike come i suoi due amici. Un giorno, Sho impegnato in una sfida, viene scaraventato in un mondo in cui chi vince detta le regole. Le gare in questione vedono come mezzo le mountain bike. Ma perché in quel mondo le cose funzionano così?

DOPPIATORI

Studio dopp. it. E.T.S. European Television

Doppiatori italiani

Alessio Puccio – Sho Yamato

Alessio De Filippis – Gabu Samejima

Daniele Raffaeli – Kakeru Sakamaki

Francesco Prando – Narratore

Mino Caprio – Hosuke

Ilaria Latini – Yuki

Stefano Crescentini – Kyoichi Shido

Veronica Puccio – Makoto Shido

