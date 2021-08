anime – EVANGELION: 3.0+1.0: THRICE UPON A TIME – di Hideaki Anno, Katsuichi Nakayama, Kazuya Tsurumaki, Mahiro Maeda

5 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Shin Evangelion Gekijouban: || – Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time – (シン・エヴァンゲリオン劇場版:||)

Titolo internazionale: Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time – Rebuild of Evangelion 4.0

Genere: film d’animazione – azione, fantascienza, drammatico, mecha, mistero, psicologico

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Durata: 2 hr. 35 min.

Anno di uscita in Giappone: arrivato nei cinema a Marzo 2021. Pubblicato in streaming ad Agosto 2021 su Amazon Prime Video (come in tutto il mondo)

Tratto: quarto film (di quattro) basato sulla serie tv “Neon Genesis Evangelion“, chiamata “Rebuild of Evangelion”.

Director: Katsuichi Nakayama, Kazuya Tsurumaki, Mahiro Maeda

Chief Director: Hideaki Anno

Series Composition: Hideaki Anno

Character design: Atsushi Nishigori, Hidenori Matsubara, Moyoco Anno, Shigeto Koyama, Syūichi Iseki

Music: Shiro Sagisu

Studios: Khara

Titolo in Italia: Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time

Anno di pubblicazione in Italia: Agosto 2021

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Amazon Prime Video (doppiato in italiano)

Censura: no

Edizione italiana: Dynit

Sigle:

Ending

“One Last Kiss” by Hikaru Utada

Trailer privo di spoiler



TRAMA

Trama con meno spoiler possibili sia su questo film, sia su quello precedente.

25 anni dopo la trasmissione della serie tv (uscita in Giappone nel 1995) finalmente ecco il finale di Evangelion (che chiude, idealmente, tutta la saga).

Il film inizia con i protagonisti divisi: c’è chi è a Parigi cercando di scongiurare la catastrofe finale; chi tra i sopravvissuti di Neo Tokyo-3 sperando di guarire dalle proprie ferite, e Gendo invece continua a seguire il suo piano.

Shinji è devastato per l’ennesima volta, e pieno di sensi di colpa per gli eventi successi: sembra che per quanto si impegni, le cose vadano sempre a rotoli.

Ma il ragazzo è molto cambiato e maturato, non è più lo stesso di quando arrivò a Tokyo per la prima volta per pilotare l’Eva. Ed è ora di chiudere tutto…

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatori italiani

Daniele Raffaeli: Shinji Ikari

Valentina Mari: Rei Ayanami/Yui Ikari

Ilaria Latini: Asuka Shikinami Langley

Monica Ward: Mari Illustrious-Makinami

David Chevalier: Kaworu Nagisa

Rachele Paolelli: Misato Katsuragi

Massimo Corvo: Gendo Ikari

Oliviero Dinelli: Kozo Fuyutsuki

Liliana Sorrentino: Ritsuko Akagi

Francesco Prando: Ryoji Kaji

Francesco Bulckaen: Makoto Yuga

Alessandra Chiari: Sumire Nagara

Letizia Ciampa: Sakura Suzuhara

Corrado Conforti: Tōji Suzuhara

Stefano Crescentini: Kensuke Aida

Barbara De Bortoli: Maya Ibuki

Federica De Bortoli: Hikari Horaki

Vittorio Guerrieri: Shigeru Aoba

Andrea Mete: Hideki Tama

Eva Padoan: Midori Kitakami

Roberto Stocchi: Kohji Takao

Doppiatori originali

Megumi Ogata: Shinji Ikari

Megumi Hayashibara: Rei Ayanami/Yui Ikari

Yūko Miyamura: Asuka Shikinami Langley

Maaya Sakamoto: Mari Illustrious Makinami

Akira Ishida: Kaworu Nagisa

Kotono Mitsuishi: Misato Katsuragi

Fumihiko Tachiki: Gendo Ikari

Motomu Kiyokawa: Kozo Fuyutsuki

Yuriko Yamaguchi: Ritsuko Akagi

Kōichi Yamadera: Ryoji Kaji

Hiro Yūki: Makoto Yuga

Sayaka Ōhara: Sumire Nagara

Miyuki Sawashiro: Sakura Suzuhara

Tomokazu Seki: Tōji Suzuhara

Tetsuya Iwanaga: Kensuke Aida

Miki Nagasawa: Maya Ibuki

Junko Iwao: Hikari Horaki

Takehito Koyasu: Shigeru Aoba

Anri Katsu: Hideki Tama

Mariya Ise: Midori Kitakami

Akio Ōtsuka: Kohji Takao

OPERE RELATIVE

Anime, serie tv

– Neon Genesis Evangelion – serie tv – opera capostipite

Anime, film d’animazione

– Neon Genesis Evangelion: Death & Rebirth

– Neon Genesis Evangelion: The End of Evangelion

Anime, serie di film d’animazione “Rebuild of Evangelion”

– Evangelion: 1.11 You Are (Not) Alone – film d’animazione

– Evangelion: 2.22 You Can (Not) Advance – film d’animazione

– Evangelion: 3.33 You Can (Not) Redo – film d’animazione

Manga

– Evangelion – fumetto creato da Yoshiyuki Sadamoto, che ha lavorato anche alla serie tv

– Evangelion Iron Maiden – spinoff

– Neon Genesis Evangelion The Shinji Ikari Raising Project- spinoff

– Evangelion: Cronache degli angeli caduti – spinoff

– Evangelion: Detective Shinji Ikari – spinoff

– Petit Eva: Evangelion School – spinoff comico

