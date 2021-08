anime – JAHY-SAMA WA KUJIKENAI! (The Great Jahy Will Not Be Defeated!) – di Mirai Minato

0 0 Voti Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Jahy-sama wa Kujikenai! – (ジャヒー様はくじけない!)

Titolo internazionale: Jahy-sama Won’t Be Discouraged! – The Great Jahy Will Not Be Defeated!

Genere: serie tv – commedia, comico, soprannaturale

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 3 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Luglio 2021 – in corso

Rete tv giapponese:

Trasmissione: domenica alle 02:00 (JST)

Tratto: dal manga “Jahy-sama wa Kujikenai!” di Wakame Konbu

Director: Mirai Minato

Series Composition: Michiko Yokote

Character design: Saori Nakashiki

Music: Kōji Fujimoto, Osamu Sasaki

Studios: SILVER LINK.

In Italia: in visione, gratuita e legale, sottotitolata in italiano su Crunchyroll.

Titolo nello streaming in Italia: The Great Jahy Will Not Be Defeated!

Distributore: Crunchyroll Italia

Sigle

Opening

“Fightin★Pose” by Yui Ogura

Ending

“Tsumari wa Itsumo Kujikenai!” by NEGI☆U

Trailer



TRAMA

Jahy era una bellissima e temuta demone del regno oscuro, addirittura la seconda per forza tra tutti i mostri. Ma tutto è finito quando una maghetta aveva distrutto il cristallo che le forniva il potere. Debole e rimpicciolita, Jahy era precipitata sulla nostra Terra.

La ex demone è ora determinata a raccogliere i frammenti del cristallo per tornare quella di un tempo; ma in contemporanea deve sopravvivere nel nostro mondo, e soprattutto lavorare per pagarsi cibo e affitto!

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatori originali

Naomi Ōzora – Jahy

Ai Kayano – Store Manager

Kana Hanazawa – Druj

Mikako Komatsu – Saurva

Sumire Uesaka – Magical Girl

Yōko Hikasa – Oya

Yui Ogura – Kokoro

RECENSIONI