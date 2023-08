anime – MEIKYUU BLACK COMPANY (The Dungeon of Black Company) – di Mirai Minato

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Han.

SCHEDA

Titolo originale: Meikyuu Black Company – (迷宮ブラックカンパニー)

Titolo internazionale: The Dungeon of Black Company

Genere: serie tv – avventura, azione, ecchi, fantasy, black humor

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 12 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: Luglio – Settembre 2021

Rete tv giapponese: Tokyo Mx

Trasmissione: venerdì alle 22:30 (JST)

Tratto: manga di Yasumura Youhei.

Director: Mirai Minato

Series Composition: Deko Akao

Character design: Yuki Sawairi

Music: Taku Inoue

Studios: SILVER LINK.

In Italia: inedito

Reperibilità: tradotto amatorialmente in italiano da Tanoshimi no Sekai Fansub.

Sigle:

Opening

“Shimi” by HOWL BE QUIET

Ending

“World is Mine” by Humbreaders

Trailer



TRAMA

Kinji Ninomiya ha investito il suo patrimonio in proprietà immobiliari, che gli hanno fruttato abbastanza soldi per vivere una vita di rendita, senza lavorare (come ha sempre desiderato) e senza pensieri. Ma proprio lui viene trascinato in un mondo fantasy, dove viene costretto a lavorare per una black company (termine che indica una ditta che maltratta i suoi dipendenti), che lo fa lavorare senza pietà. Deciso a tornare a fare il fannullone, l’uomo comincia una serie di inganni e sfruttamenti per scalare il vertice della società.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Katsuyuki Konishi – Kinji Ninomiya

Hiro Shimono – Wanibe

Kikuko Inoue – Dungeon Ant Queen

M.A.O – Ranga

Megumi Toda – Shia

Misaki Kuno – Rim

Satomi Satou – Belza

OPERE RELATIVE

Manga

– Meikyuu Black Company

LINK relativi all’opera

Altre opere di Mirai Minato presenti sul sito:

The Great Jahy Will Not Be Defeated! serie tv, anime

RECENSIONI