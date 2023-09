anime – TENPURU – di Kazuomi Koga

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: TenPuru – (てんぷる)

Titolo internazionale: Temple – TenPuru: No One Can Live on Loneliness

Genere: serie tv – commedia, ecchi, harem, sentimentale

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 12 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: Luglio 2023

Rete tv giapponese: AT-X

Trasmissione: domenica alle 01:30 (JST)

Tratto: dal manga “Temple” di Yoshioka Kimitake.

Director: Kazuomi Koga

Series Composition: Yohei Kashii

Character design: Masato Katsumata

Music: Shuntaro Innami

Studios: Gekkou

Titolo in Italia: TenPuru

Anno di pubblicazione in Italia: Luglio 2023

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll, sub ita

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia

Sigle

Opening Theme:

“Bonnou Paradise” by Aimi

Ending Theme:

“Oidemase! Mikazuki-dera” by Yuzuki/Aimi, Tsukuyo/Yū Serizawa, Kurage/Nanami Yamashita, Mia/Madoka Asahina, Kagura/Sumire Uesaka

Trailer



TRAMA

Akagami Akemitsu ha sofferto per via del padre, che lo ha abbandonato da bambino per fare una vita dissoluta tra debiti e donne. Determinato a non diventare come lui, quando si innamora di una ragazza all’università Akemitsu prende la drastica decisione di diventare un monaco buddista e chiudersi in un tempio.

Peccato che il monastero in questione sia pieno di donne bellissime! E Akemitsu non può nemmeno andarsene, dato che deve lavorare lì per ripagare i debiti contratti dalla sua famiglia. Senza contare che tra le inquiline c’è anche la ragazza per cui aveva avuto una cotta. Riuscirà il nostro protagonista a resistere alle tentazioni?

DOPPIATORI

Doppiatori giapponesi

Masayuki Akasaka – Akemitsu Akagami

Aimi – Yuzuki Aoba

Chiaki Takahashi – Kiki

Chika Anzai – Nyagosuke

Madoka -ahina – Mia Christoph

Nanami Yam-hita – Kurage Aoba

Sumire Uesaka – Kagura Baldwin

Yū Serizawa – Tsukuyo Aoba

OPERE RELATIVE

Manga

– Temple

LINK relativi all’opera

Altre opere di Kazuomi Koga presenti sul sito:

Rent-A-Girlfriend serie tv, anime

