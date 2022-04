anime – THERMAE ROMAE NOVAE – di Tetsuya Tatamitani

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Thermae Romae Novae – (テルマエ・ロマエ ノヴァエ)

Titolo internazionale: Thermae Romae Novae

Genere: serie tv – commedia, sentimentale, soprannaturale, storico, viaggi nel tempo

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 11 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: Marzo 2022

Rete tv giapponese: Netflix

Tratto: dal Manga “Thermae Romae” di Mari Yamazaki.

Director: Tetsuya Tatamitani

Series Composition: Mari Yamazaki

Script: Yūichirō Momose

Character design: Fumihiro Nagata

Music: Ryo Kawasaki

Studios: NAZ

Titolo in Italia: Thermae Romae Novae

Anno di pubblicazione in Italia: Aprile 2022

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: in streaming su Netflix (doppiato in italiano)

Censura: no

Edizione italiana: Netflix Italia

Sigle:

Opening Theme

“Tougyuushi no Uta: Onsen Manner no Aria” by Paolo Andrea Di Pietro

TRAMA

Nell’Antica Roma vive Lucio (Lucius in originale, nel doppiaggio italiano stranamente non hanno mantenuto il nome latino) che ha sempre sognato di diventare un famoso architetto termale, seguendo le orme del padre e del nonno. E’ anche andato a studiare in Grecia per migliorarsi, ma a Roma i suoi progetti non vengono molto apprezzati.

Finché un giorno, mentre si immerge nelle acque calde, finisce misteriosamente nelle terme dell’odierno Giappone! Lì Lucio conosce le innovazioni moderne, che poi cercherà di riportare anche ai suoi tempi. Inoltre conoscerà anche una ragazza speciale.

DOPPIATORI

Doppiaggio: C.D. Cine Dubbing

Direzione del doppiaggio: Fabrizio Mazzotta

Dialoghi: Alessandro Muraca, Alessandro Spadotto

Doppiatori italiani

Marco Vivio – Lucio Modesto

Luca Tesei – Lucio (bambino)

Alberto Angrisano – Imperatore Adriano

Andrea Moretti – Marcus Verus

Antonio Palumbo – Kuniyoshi Utagawa

Elena Perino – Livia

Gabriele Vender – Marco

Manuel Meli – Yoshida

Raffaele Carpentieri – Regolo

Ambrogio Colombo – Cassio

Fabiola Bittarello – Michiko

Mauro Gravina – Apollodoro

Ludovica Bebi – Mari Yamaguchi

OPERE RELATIVE

Manga

– Thermae Romae

Anime

– Thermae Romae – mini serie tv

Live action

– Thermae Romae – movie

– Thermae Romae 2 – movie

