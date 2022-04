anime – MINI DORA (Miss Kobayashi’s Dragon Maid S Short Animation Series)

3 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Mini Dora (ミニドラ)

Titolo internazionale: Miss Kobayashi’s Dragon Maid S Short Animation Series – Mini Dragon

Genere: oav – commedia, fantasy, shoujo-ai

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di uscita in Giappone: 2021

Numero episodi: 13 (concluso)

Tratto: da un manga 4koma di Cool Kyoushinsha, e relativo alla serie tv “Kobayashi-san Chi no Maid Dragon S”.

Studios: Kyoto Animation

In Italia: sottotitolato ufficialmente in italiano grazie a Crunchyroll

Titolo streaming: Miss Kobayashi’s Dragon Maid S Short Animation Series

TRAMA

Abitare insieme a un drago non è facile, ma Kobayashi non è l’unica a dover provare questa cosa, infatti anche Takiya, Shota e gli altri fra una sveglia che non suona e una sfida fra compagni di scuola e dee, passando per giochi online e tanta allegria e Moe!!

CURIOSITA’

– In Giappone i video sono stati rilasciati sul canale Youtube dell’anime prima della seconda stagione dell’anime.

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Mutsumi Tamura – Kobayashi

Yūki Kuwahara – Tohru

Daisuke Ono – Fafnir

Emiri Katō – Riko Saikawa

Kaori Ishihara – Shōta

Maria Naganawa – Kanna

Minami Takahashi – Lukoa

Yūichi Nakamura – Makoto Takiya

OPERE RELATIVE

Manga

– Miss Kobayashi’s Dragon Maid – opera capostipite

Anime

– Kobayashi-san Chi no Maid Dragon – serie tv

– Kobayashi-san Chi no Maid Dragon oav – oav

– Mini Dora SP oav

