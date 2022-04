manga – MISS KOBAYASHI’S DRAGON MAID (Kobayashi-san Chi no Maid Dragon) – di Coolkyousinnjya

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Kobayashi-san Chi no Maid Dragon – (小林さんちのメイドラゴン)

Titolo internazionale: Miss Kobayashi’s Dragon Maid

Autore: Coolkyousinnjya

Genere: commedia, fantasy, shoujo-ai

Target: seinen – 4-koma

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2013 – in corso

Casa Editrice giapponese: Futabasha

Rivista: Gekkan Action

Volumi: 12 (in corso)

Titolo in Italia: Miss Kobayashi’s Dragon Maid

Anno di pubblicazione in Italia: 2022 – in corso

Casa Editrice italiana: JPop

edizione con sovracopertina, a 6,50 €

Traduzione:

Volumi: 5 (in corso)

TRAMA

Kobayashi è una giovane ragazza con la passione per le Maid ottocentesche, che lavora in un ufficio e trascorre la sua vita fra lavoro, pranzi e cene precotte; e ogni tanto va a bere con alcuni colleghi dopo il lavoro. E proprio dopo una queste sere, ubriaca, incontra Tohru un Drago in difficoltà che pensando di sognare aiuta, proponendole di diventare la sua Maid.

Il mattino dopo Kobayashi si ritrova il drago in casa che le dice che non andrà via di lì e che è in debito con lei e che accetta la sua proposta di diventare la sua cameriera!

Tuttavia Tohru è totalmente ignorante delle abitudini umane, e come se non bastasse nella vita di Kobayashi si uniranno la tenera e piccola draghessa Kanna, la divinità Quetzalcoatl detta, Lucoa e il crudele e cinico Fafnir, che si stabiliranno nelle case di alcune amici e conoscenti rendendo le loro vite davvero insolite…

