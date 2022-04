manga – THERAPY GAME RESTART – di Meguru Hinohara

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Sophitia.

SCHEDA

Titolo originale: Therapy Game: Restart – (セラピーゲーム リスタート)

Titolo internazionale: Therapy Game: Restart

Autrice: Meguru Hinohara

Genere: sentimentale

Target: yaoi

Rating: consigliato ad un pubblico adulto

Anno di pubblicazione in Giappone: 2019 – in corso

Casa Editrice giapponese: Shinshokan

Rivista: Dear+

Volumi: 2 (in corso)

Titolo in Italia: Therapy Game: Restart

Anno di pubblicazione in Italia:

Casa Editrice italiana: Star Comics (annunciato)

Traduzione:

Volumi: (annunciato)

TRAMA

Sequel di “Therapy Game” (trama qua sotto con leggeri spoiler sul manga precedente).

Shizuma e Minato oramai sono una coppia ufficiale, tanto che si sono anche presentati i rispettivi amici e si frequentano alla luce del sole.

Ma nel frattempo Shizuma ha iniziato a lavorare come veterinario, e la carriera gli lascia poco tempo da trascorrere con Minato, inoltre arriva anche un terzo incomodo.

IMMAGINI clicca per ingrandire

OPERE RELATIVE

Manga

– Secret XXX

– Therapy Game – sequel

RECENSIONI