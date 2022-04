manga – THERAPY GAME – di Meguru Hinohara

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Sophitia.

SCHEDA

Titolo originale: Therapy Game – (セラピーゲーム)

Titolo internazionale: Therapy Game

Autrice: Meguru Hinohara

Genere: sentimentale

Target: yaoi

Rating: consigliato ad un pubblico adulto

Anno di pubblicazione in Giappone: 2017

Casa Editrice giapponese: Shinshokan

Rivista: Dear+

Volumi: 2 (concluso)

Titolo in Italia: Therapy Game

Anno di pubblicazione in Italia: 2022

Casa Editrice italiana: Star Comics

i due volumi sono pubblicati in un unico Box, a 13,00 €. I volumi sono entrambi con sovracopertina.

Traduzione: Alice Settembrini

TRAMA

Spinoff di “Secret XXX”.

Una sera in un bar si incontrano Shizuma e Minato. Uno sta affogando nell’alcol una delusione d’amore, dato che è stato lasciato dalla ragazza che amava. L’altro è triste perchè il fratello maggiore, per lui come un padre, si è appena fidanzato.

I due finisco poi a letto assieme. Il mattino dopo però le cose vanno piuttosto male… e Minato giura vendetta. Ma il suo piano non va come pensava.

OPERE RELATIVE

Manga

– Secret XXX

– Therapy Game Restart – sequel

