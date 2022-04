manga – FATTI FORZA NAKAMURA! (Ganbare! Nakamura-kun!!) – di Syundei

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Ganbare! Nakamura-kun!! – (ガンバレ! 中村くん!!)

Titolo internazionale: Do Your Best! Nakamura-kun!!

Autrice: Syundei

Genere: commedia, scolastico, sentimentale

Target: shounen-ai

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2014

Casa Editrice giapponese: Akaneshinsha

Rivista: Opera

Volumi: 1 (concluso)

Titolo in Italia: Fatti Forza, Nakamura!

Anno di pubblicazione in Italia: 2020

Casa Editrice italiana: JPop

edizione con sovracopertina, a 6,90 euro

Traduzione: Ilaria Melvi

Volumi: 1 (concluso)

Trailer (realizzato dall’editore giapponese)



TRAMA

Visto dai compagni di classe come una persona silenziosa e tetra, in realtà Nakamura è timidissimo e impacciato, soprattutto quando vede il ragazzo di cui è innamorato, Hirose.

Un giorno Nakamura decide di avvicinarsi a Hirose e diventare suo amico, purtroppo però per via della sua goffaggine finirà per combinare qualche piccolo guaio.

