manga – SEKAIICHI HATSUKOI – di Shungiku Nakamura

SCHEDA

Titolo originale: Sekaiichi Hatsukoi – Onodera Ritsu no Baai – (世界一初恋 ~小野寺律の場合~)

Traduzione letterale: Il miglior primo amore del mondo

Titolo internazionale: Sekaiichi Hatsukoi – The World’s Greatest First Love: The Case of Ritsu Onodera

Autrice: Shungiku Nakamura

Genere: sentimentale, slice of life

Target: yaoi

Rating: consigliato ad un pubblico adulto

Anno di pubblicazione in Giappone: 2006 – in corso

Casa Editrice giapponese: Kadokawa Shoten

Rivista: Asuka Ciel / Emerald

Volumi: 16 (in corso)

Titolo in Italia: Sekaiichi Hatsukoi – La storia di Ritsu Onodera

Anno di pubblicazione in Italia: 2017 – in corso

Casa Editrice italiana: Goen

edizione con sovracopertina, a 5,95 €

Traduzione: Giovanni Palomba, Ilenia Cerillo

Volumi: 4 (in corso)

TRAMA

Stanco di sentirsi dire che è diventato editore solo grazie al padre, Ritsu Onodera lascia la casa editrice dove lavora per una nuova: la Marukawa Publishing, dove viene assegnato all’ufficio dei shoujo manga (fumetti per ragazze).

Qua incontra a sorpresa, Masamune Takano, il suo primo amore del liceo! Le cose tra i due si erano in passato, però, chiuse molto male…

OPERE RELATIVE

Manga

– Junjou Romantica

– Junjou Mistake – side story

Anime

– Junjou Romantica – serie tv

– Junjou Romantica 2 – serie tv

– Junjou Romantica 3 – serie tv

– Sekaiichi Hatsukoi – serie tv

– Sekaiichi Hatsukoi 2 – serie tv

– Junjou Romantica Special – oav

– Junjou Romantica Oav – oav

– Sekaiichi Hatsukoi Oav – oav

– Sekaiichi Hatsukoi: Valentine-hen – oav

– Sekaiichi Hatsukoi Movie: Yokozawa Takafumi no Baai – film d’animazione

Ligh Novel

– Sekaiichi Hatsukoi – Yokozawa Takafumi no Baai

– Sekaiichi Hatsukoi – Yoshino Chiaki no Baai

RECENSIONI