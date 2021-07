manga – 8 GUERRIERI – DICK FIGHT ISLAND (8nin no Senshi) – di Reibun Ike

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Sophitia

SCHEDA

Titolo originale: 8nin no Senshi – (8人の戦士)

Titolo internazionale: Dick Fight Island – The Chronicles of Pulau – The 8 Warriors

Autrice: Reibun Ike

Genere: comico, parodia, azione, fantasy, erotico

Target: yaoi

Rating: consigliato ad un solo pubblico adulto

Anno di pubblicazione in Giappone: 2017

Casa Editrice giapponese:Libre

Rivista: Be x Boy GOLD

Volumi: 2 (concluso)

Titolo in Italia: Otto Guerrieri – Dick Fight Island

Anno di pubblicazione in Italia: uscirà per l’autunno 2021

Casa Editrice italiana: annunciato dalla Magic Press

edizione

Traduzione:

Volumi:

TRAMA

Otto guerrieri si fronteggiano per diventare re di un esotico arcipelago situato nel Pacifico. Dovranno sfidarsi in duelli, uno contro uno, davvero particolari…

Infatti il regolamento decreta che verrà squalificato chi proverà piacere sessuale per primo!

Uno dei concorrenti più forti è Harto, che è vissuto per un po’ di tempo all’estero, dove ha imparato tecniche nuove con le quali sottomettere i suoi avversari. Ma non sa che qualcuno lo sta disperatamente cercando…

IMMAGINI clicca per ingrandire

CURIOSITA’

– La sua versione inglese, pubblicata da Sublime, è stato un best seller e uno dei manga più venduti dell’anno nel mercato anglosassone (e data la particolarità della serie, ha fatto subito parlare di sè!)

RECENSIONI