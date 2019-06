manga – JUJUTSU KAISEN (Sorcery Fight) – di Gege Akutami

A cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Jujutsu Kaisen – (呪術廻戦)

Titolo internazionale: Jujutsu Kaisen: Sorcery Fight

Autore: Gege Akutami

Genere: shounen – azione, horror, scolastico, soprannaturale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2018 – in corso

Casa Editrice giapponese: Shueisha

Rivista: Shuukan Shounen Jump

Volumi: 5 (in corso)

In Italia: annunciato dalla Planet Manga. In uscita a Novembre 2019.

TRAMA

In un mondo come il nostro ma dove esiste anche la magia, tre ragazzi e una ragazza fanno parte del “club dell’occulto” in una normale scuola superiore giapponese, e principalmente passano il tempo a parlare di spiriti o misteri presunti del loro istituto. Uno di loro, Itadori, che ha una grande forza fisica ma poca magica, attira l’attenzione di Fushiguro, al primo anno dell’università di magia, il cui compito è di cercare maledizioni mostruose, per esorcizzarle prima che sia troppo tardi.

I due ragazzi affrontano, per caso, una situazione pericolosa causata da un ciondolo maledetto; ma le cose vanno per il verso sbagliato e la vita di Itadori cambia per sempre, e si ritroverà a dover frequentare la stessa scuola di Fushiguro…

IMMAGINI clicca per ingrandire

OPERE RELATIVE

Manga

– Tokyo Metropolitan Magic Technical School – prequel

RECENSIONI

– Hai letto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto! – Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto! – Puoi anche discuterne sul nostro Forum.