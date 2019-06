manga – GIVEN – di Natsuki Kizu

A cura di Sophitia

SCHEDA

Titolo originale: Given – (ギヴン)

Titolo internazionale: Given

Autrice: Natsuki Kizu

Genere: yaoi – drammatico, musica, scolastico, sentimentale, slice of life

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2013 – in corso

Casa Editrice giapponese: Shinshokan

Rivista: Cheri +

Volumi: 5 (in corso)

Titolo in Italia: Given

Anno di pubblicazione in Italia: dicembre 2017 – in corso

Casa Editrice italiana: Flashbook

Volumi: 4 (in corso)

TRAMA

Uenoyama è uno studente delle superiori che ama la musica, tanto da aver fondato con altri due amici una band; ma ultimamente trova tutto noioso, e pensa seriamente di mollare.

A scuola, incontra per caso uno strano ragazzo, che dorme sulle scale con abbracciata una chitarra, che avrebbe però proprio bisogno di manutenzione. Uenoyama lo sveglia, e si offre di aiutarlo a cambiare le corde dello strumento. Fa così la conoscenza di Mafuyu che, nonostante porti sempre quella chitarra con sè, non sa suonare. Tanto che chiede subito a Uenoyama di insegnarli tutto.

Stando in sua compagnia, Uenoyama trova nuova energia per suonare, e inoltre scopre anche che Mafuyu ha una bellissima voce. Tanto da arrivere a chiedergli di diventare frontman della loro band; ma Mafuyu sembra spaventato dall’idea di esibirsi.

Inoltre a scuola, girano delle voci su Mafuyu, pettegolezzi terribili ma anche molto tristi…

OPERE RELATIVE

Anime

– Given – serie tv

RECENSIONI

