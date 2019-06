manga – DR. STONE – di Riichiro Inagaki, Boichi

A cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Dr. Stone – (ドクターストーン)

Titolo internazionale: Dr. Stone

Autori: storia di Riichiro Inagaki, disegni di Boichi

Genere: shounen – avventura, azione, fantascienza, scienza

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: Marzo 2017 – in corso

Casa Editrice giapponese: Shueisha

Rivista: Shuukan Shounen Jump

Volumi: 10 (in corso)

Titolo in Italia: Dr. Stone

Anno di pubblicazione in Italia: novembre 2018 – in corso

Casa Editrice italiana: Star Comics

11,5×17,5, B., 192pp, b/n, 4,50€

Traduzione: Y. Yoshida

Volumi: 5 (in corso)

TRAMA

Ooki Taiju è uno studente delle superiori che ha trovato finalmente il coraggio di dichiararsi all’amica Yuzuriha. Ma proprio mentre le sta parlando, una strana luce appare nel cielo, e l’umanità si trova pietrificata.

Passano migliaia di anni, e improvvisamente Yaiju si trova liberato dalla pietra. Ma il mondo è completamente cambiato, oramai la natura ha invaso le città vuote, e la maggior parte delle persone sono ancora sotto forma di statua, tra cui la sua amata.

Yaiju incontra però il suo compagno di scuola Senku, un genio della scienza, che ha un progetto molto ambizioso… ricostruire la civiltà da zero!

IMMAGINI clicca per ingrandire

OPERE RELATIVE

Anime

– Dr. Stone – serie tv

LINK inerenti alla serie

Altre opere di Riichiro Inagaki presenti sul sito:

Altre opere di Boichi presenti sul sito:

RECENSIONI

– Hai letto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto! – Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto! – Puoi anche discuterne sul nostro Forum.