testi sigle ost – DR. STONE

Maybe I don’t know what to doHurry up, my mind is on the moonFlying up to where the wind blew

tenohira ni afurete kuru

jounetsu ga me wo samasu

samayotteru dake no This World

hitotsu dake hikaru kimi no Pure

sabita naifu nanka ja sasenai

I am burning like a fire gone wild

kokoro ni ya wo hanatareta shunkan

matowaritsuku zatsuon ga hajiketa

Everything was different from that moment on

If I don’t try, I’ll never know

naze, hana wa saku no darou?

kimi no koe ga hibiku yo

Tell me why?

I just shouted to the sky

But you are no no no longer here, that’s right?

ano hi bokura tashikameteta LIFE

hakanai yume to iwaretatte ii kara

kizudarake no kyou kara sukuidasu yo

monokuro no sekai de kimi ga nagashiteru

namida wo ima mo tesaguri de sagashiteru

ashita ni mukau tame ni ato nani wo

ushinaeba hikari wa mieru ka na?

When I looked up to the moon and the stars

sono yokogao wo omoiukabeta

kodoku no naka ni noboru asahi

mune no kodou mada kesanai you ni

naze, yoru wa kuru no darou?

boku wa koe wo karasu yo

Show me why?

I am standing in the night

But you are no no longer here that’s right?

ano hi bokura dakishimeteta LIFE

kimi no koe ga tashika ni kikoeru kara

kizudarake ni nattemo sukuidasu yo

Don’t matter if you’re ready

I’m gonna find you

Though it might sound funny

I will do what I’ll do

kitto mitsukedasu yo

Tell me why?

I just shouted to the sky

But you are no no no longer here, that’s right?

ano hi bokura tashikameteta LIFE

hakanai yume to iwaretatte ii kara

kizudarake no kyou kara sukuidasu yo