anime – DR. STONE – di Shinya Iino

SCHEDA

Titolo originale: Dr. Stone – (ドクターストーン)

Titolo internazionale: Dr. Stone

Genere: serie tv – shounen, avventura, azione, fantascienza, scienza

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 4 – in corso (previsti 24)

Anno di uscita in Giappone: Luglio 2019 – in corso

Tratto: dal manga “Dr. Stone” di Riichiro Inagaki, Boichi

Director: Shinya Iino

Series Composition: Yuichiro Kido

Script: Yuichiro Kido

Character design: Yuko Iwasa

Music: Hiroaki Tsutsumi, Tatsuya Katō, Yuki Kanesaka

Studios: TMS Entertainment

In Italia: in visione, gratuita e legale, sottotitolata in italiano su Crunchyroll.

Titolo nello streaming in Italia: Dr. Stone

Distributore: Crunchyroll

Sigle:

Opening

1: “Good Morning World!” by BURNOUT SYNDROMES

Ending

1: “Life” by Rude-α

Trailer



TRAMA

Un giorno come tanti, l’intero mondo viene investito da una luce verde, che pietrifica tutti gli esseri umani, e gran parte degli animali. Ooki Taiju, uno studente liceale giapponese, diviene una statua proprio mentre stava per dichiararsi all’amica Yuzuriha.

Dopo diversi millenni, Taiju si sveglia in un mondo completamente cambiato, ogni traccia di civiltà è scomparsa e domina la natura, e attorno a sé ci sono solo statue. Per sua fortuna ritrova l’unico essere umano ad essersi svegliato come lui: Senku, un suo compagno di classe e genio della scienza, che ha un piano grandioso: dare inizio a una nuova civiltà!

DOPPIATORI

Doppiatore – personaggio

Makoto Furukawa – Taiju Ooki

Yūsuke Kobayashi – Senku

Ayumu Murase – Ginro

Gen Sato – Chrome

Kana Ichinose – Yuzuriha Ogawa

Karin Takahashi – Suika

Kengo Kawanishi – Gen

Manami Numakura – Kohaku

Mugihito – Kaseki

Reina Ueda – Ruri

Tomoaki Maeno – Kinro

Yūichi Nakamura – Tsukasa Shishio

OPERE RELATIVE

Manga

– Dr. Stone

RECENSIONI

