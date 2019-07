anime – FREE! DIVE TO THE FUTURE – di Eisaku Kawanami

A cura di Nia_sama

SCHEDA

Titolo originale: Free! Dive to the Future – (フリー!飛び込め、未来へ!)

Titolo internazionale: Free! Dive to the Future – Free! 3rd Season

Genere: serie tv – commedia, sportivo (nuoto), scolastico, slice of life

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 12 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 2018 (da Luglio a Settembre)

Rete tv giapponese: TV Aichi , BS11, AT-X

Tratto: storia originale. 3° serie tv di “Free!” e sequel del film di animazione “Free! Take your marks”.

Director: Eisaku Kawanami

Character design: Futoshi Nishiya

Music: Tatsuya Kato

Studios: Kyoto Animation, Animation Do

In Italia: in visione, gratuita e legale, sottotitolata in italiano su Crunchyroll.

Titolo nello streaming in Italia: Free Dive to the Future

Distributore: Crunchyroll

Sigle:

Opening: “Heading to Over” cantata dagli OLDCODEX

Ending: “GOLD EVOLUTION” cantata dagli STYLE FIVE – Nobunaga Shimazaki, Tatsuhisa Suzuki, Mamoru Miyano, Tsubasa Yonaga, Daisuke Hirakawa

Trailer



TRAMA

Una nuova vita sta iniziando per Haru e i suoi amici. E’ con l’inizio del primo anno di università, e gli allenamenti per diventare dei professionisti nel settore del nuoto, han fatto sì che le loro strade si dividessero. Ma questo per poco: infatti ritornano personaggi come Asahi e Kisumi, conosciuti ai tempi delle medie, che si ritrovano a fare lo stesso percorso universitario di Haru e Makoto. O come Natsuya Kirishima, fratello maggiore di Ikuya, che conosce Rin in Australia, mentre gira il mondo cercando di vincere gare di nuoto che gli permettano di fare più esperienza possibile.

Ikuya intanto tornato dall’ America sta attraversando un momento buio in cui il suo grande talento per il nuoto sembra oscurato dal ricordo del passato, in cui, per aver esagerato negli allenamenti ossessivi per diventare bravo come Haru, è quasi affogato.

Tutti si ritrovano ancora una volta insieme e ancora una volta spinti da una grande passione che li porterà verso il loro futuro.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Daisuke Hirakawa – Rei Ryugazaki

Mamoru Miyano – Rin Matsuoka

Nobunaga Shimazaki – Haruka Nanase

Tatsuhisa Suzuki – Makoto Tachibana

Tsubasa Yonaga – Nagisa Hazuki

Chihiro Suzuki – Kisumi Shigino

Kenichi Suzumura – Momotarō Mikoshiba

Kouki Miyata – Aiichirō Nitori

Kouki Uchiyama – Ikuya Kirishima

Toshiyuki Toyonaga – Asahi Shiina

Yoshimasa Hosoya – Sōsuke Yamazaki

OPERE RELATIVE

Anime

– Free! – 1 ° serie tv

– Free! Eternal Summer – 2° serie tv

– Free! Dive to the Future – 3° serie tv

– Free! Fr Fr mini movies extra – special della prima serie tv

– Free! Eternal Summer Special – special della seconda serie tv

– Free! High Speed –Starting Days – oav

– Free! Take your marks – film d’animazione

– Free! Movie 2: Timeless Medley – Yakusoku – film d’animazione

– Free! Movie 3: Road to the World – Yume – film d’animazione

LINK inerenti alla serie

Materiale su “Free!” presente sul sito:

RECENSIONI

– Hai letto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto! – Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto! – Puoi anche discuterne sul nostro Forum.