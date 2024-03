anime – BUCCHIGIRI?! – di Hiroko Utsumi

3 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Bucchigiri?! – (ぶっちぎり?!)

Titolo internazionale: Bucchigiri?!

Genere: serie tv – comico, parodia, scolastico, soprannaturale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 8 – in corso (previsti 12)

Anno di uscita in Giappone: Gennaio 2024

Rete tv giapponese: Tokyo Tv

Trasmissione: sabato alle 23:00 (JST)

Tratto: storia originale, creata da Taku Kishimoto.

Director: Hiroko Utsumi

Series Composition: Taku Kishimoto

Script: Taku Kishimoto

Character design: Takahiro Kagami

Music: Michiru Oshima

Studios: Mappa

Titolo in Italia: Bucchigiri?!

Anno di pubblicazione in Italia: Gennaio 2024

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll, sottotitolato in italiano

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia

Sigle:

Opening

“Sesame” by Kroi

Ending

“Love je t’aime” by Mahiru Coda

Trailer



TRAMA

Arajin Tomoshibi inizia le nuove scuole superiori pieno di entusiasmo e con la speranza di fidanzarsi, anche se il suo istituto è piuttosto strano. Il consiglio studentesco è composto solo da teppisti, e per la maggior parte dei suoi compagni di classe la scuola è un campo di battaglia tra due bande in lotta, più che un luogo di istruzione. Come se non bastasse, Arajin libera accidentalmente un genio mentre cerca di difendersi dai bulli!

DOPPIATORI

Genki Okawa – Araji Tomoshibi

Yūsuke Hoshino – Matakara Asamine

Anna Nagase – Mahoro

Chihiro Suzuki – Akutaro

Jirō Saitō – Kenichiro

Kappei Yamaguchi – Komao

Makoto Furukawa – Jabashiri

Masafumi Kobatake – Majin Senya

Nozomu Sasaki – Marito

Ryōta Takeuchi – Outa

Shouta Hayama – Hagure

Yukihiro Nozuyama – Zabu

