anime – MY HERO ACADEMIA UA HEROES BATTLE – di Kenji Nagasaki

SCHEDA

Titolo originale: Boku no Hero Academia: UA Heroes Battle ( 僕のヒーローアカデミア 雄英ヒーローズ・バトル )

Titolo internazionale: My Hero academia OAV – My Hero Academia UA Heroes Battle OVA

Genere: special – combattimenti, azione, supereroi, scolastico

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 1 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 2023

Tratto: 6° oav tratto dal manga “My Hero Academia” di Kōhei Horikoshi.

Director: Kenji Nagasaki

Character design: Yoshihiko Umakoshi

Music: Yuki Hayashi

Studios: Bones

Titolo in Italia: My Hero Academia UA Heroes Battle OVA

Anno di pubblicazione in Italia: 2023

Trasmissione tv online: distribuito in Streaming su Crunchyroll

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia

Sigle:

Opening

“Bokurano” by Eve

Ending

“Kitakaze” by SIX LOUNGE

TRAMA

Durante la pausa invernale gli Studenti della 1A purtroppo sono confinati per motivi di sicurezza all’interno del dormitorio, sconsolati a per questo il Senpai Mirio ha deciso di portagli in anteprima un prototipo della classe di supporto: lo U.A. Heroes Battle, un gioco di carte e ologrammi che permette di usare come avatar gli studenti della UA e Pro Hero!

Gli studenti ovviamente sono elettrizzati dall’opportunità e iniziano subito a provarlo, fra questi ci sono anche Bakugo che sfida Deku a una partita per dimostrare di essere il più forte anche in versione Avatar, chi vincerà?

OPERE RELATIVE

Manga

– My Hero Academia – opera capostipite

– My Hero Academia Smash!! – spinoff comico

– Vigilante – My Hero Academia: Illegals – spinoff

– My Hero Academia: Team Up Mission – spinoff

Serie tv, anime

1- My Hero Academia

2- My Hero Academia 2

3- My Hero Academia 3

4- My Hero Academia 4

5- My Hero Academia 5

6- My Hero Academia 6

7- My Hero Academia 7

Film d’animazione

1- My Hero Academia the Movie: Two Heroes

2- My Hero Academia the Movie 2: Heroes:Rising

3- My Hero Academia the Movie 3: World Heroes’ Mission.

Oav

– My Hero Academia: Save! Rescue Training

– My Hero Academia Training of the Dead

– My Hero Academia: All Might Rising

– My Hero Academia – Restate in vita!

– My Hero Academia: Tabidachi

– My Hero Academia: HLB

– My Hero Academia OVA – Ridi! Come se fossi all’inferno

– My Hero Academia: Episodio Speciale – Salva la Terra con amore

