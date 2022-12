anime – MY HERO ACADEMIA 6 (Boku no Hero Academia 6) – di Kenji Nagasaki, Masahiro Mukai

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Beppe Black Red.

SCHEDA

Titolo originale: Boku no Hero Academia 6 – (僕のヒーローアカデミア 6)

Titolo internazionale: My Hero Academia Season 6

Genere: serie tv – combattimenti, azione, supereroi, scolastico

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 25 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: Ottobre 2022

Trasmissione: sabato alle 17:30 (JST)

Tratto: 6° serie tv tratta dal manga “My Hero Academia” di Kōhei Horikoshi.

Director: Kenji Nagasaki, Masahiro Mukai

Series Composition: Yousuke Kuroda

Script: Yousuke Kuroda

Character design: Hitomi Odashima, Yoshihiko Umakoshi

Music: Yuki Hayashi

Studios: Bones

Titolo in Italia: My Hero Academia 6

Anno di pubblicazione in Italia: 2022 simulcast sub ita

Trasmissione in tv: no

Trasmissione online: tutte le stagioni sono in streaming (legale) su Crunchyroll.

Censura nella trasmissione televisiva: /

Edizione italiana: per ora no

Sigle:

Opening

1: “Hitamuki” by SUPER BEAVER

Ending

1: “SKETCH” by Kiro Akiyama

Trailer giapponese



TRAMA

Dopo che Shigaraki e l’unione dei Villain si è unita all’armata di liberazione dei superpoteri, sono diventati ancora temibili, ottenendo sempre più seguaci. Una situazione che Endeavor e gli altri non possono permettere che continui, ed infatti decidono di sferrare un attacco decisivo all’ospedale usato come rifugio dei nemici prima che sia troppo tardi…

E l’inizio di un evento che cambierà per sempre il mondo degli Eroi, Plus Ultra!

IMMAGINI clicca per ingrandire

OPERE RELATIVE

Manga

– My Hero Academia – opera capostipite

– My Hero Academia Smash!! – spinoff comico

– Vigilante – My Hero Academia: Illegals – spinoff

– My Hero Academia: Team Up Mission – spinoff

Serie tv, anime

1- My Hero Academia – serie tv

2- My Hero Academia 2 – serie tv

3- My Hero Academia 3 – serie tv

4- My Hero Academia 4 – serie tv

5- My Hero Academia 5 – serie tv

Film d’animazione

1- My Hero Academia the Movie: Two Heroes

2- My Hero Academia the Movie 2: Heroes:Rising

3- My Hero Academia the Movie 3: World Heroes’ Mission.

Oav

1- My Hero Academia: Save! Rescue Training

2- My Hero Academia Training of the Dead

3- My Hero Academia: All Might Rising

4- My Hero Academia – Restate in vita!

5- My Hero Academia: Tabidachi

6- My Hero Academia: HLB

7- My Hero Academia OVA – Ridi! Come se fossi all’inferno

– My Hero Academia: Episodio Speciale – Salva la Terra con amore – special

LINK inerenti alla serie

Materiale su “My Hero Academia” presente sul sito:

Altre opere di Kenji Nagasaki presenti sul sito:

Classroom Crisis serie tv, anime

RECENSIONI