anime – REVENGER – di Masaya Fujimori

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Marichan.

SCHEDA

Titolo originale: Revenger – (リベンジャー)

Titolo internazionale: Revenger

Genere: serie tv – drammatico, mistero, storico, samurai

Rating: adatto ad un pubblico adulto (violenza e sangue)

Numero episodi: 2 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Gennaio 2023 – in corso

Rete tv giapponese: AT-X

Trasmissione: giovedì alle 21:00 (JST)

Tratto: Storia originale, creata da Gen Urobuchi.

Director: Masaya Fujimori

Series Composition: Gen Urobuchi (Nitroplus)

Script: Gen Urobuchi (Nitroplus), Renji Ōki (Nitroplus)

Character design: Yuji Hosogoe

Music: Jun Futamata

Studios: Ajia-Do

In Italia: in streaming sottotitolata in italiano su Crunchyroll.

Titolo nello streaming in Italia: Revenger

Distributore: Crunchyroll Italia

Sigle:

Opening Theme:

“Downtimer” by RetBear w/unknown Vo: O2

Ending Theme:

“un_mute” by Maaya Sakamoto

Trailer



TRAMA

Il samurai Raizo Kurima riceve dal suo padrone, uno dei signori di Nagasaki, l’incarico di giustiziare il futuro suocero. Nonostante non voglia, Raizo porta a termine l’incarico per lealtà verso il clan. Ma quando torna a casa, scopre di essere stato tradito e imbrogliato!

Viene salvato da morte certa da dei mercanti che, segretamente, stanno indagando sui strani omicidi in città, molto probabilmente causati dal commercio illegale di oppio.

Raizo, diventato un samurai senza padrone (ronin) si unisce al gruppo, con l’intento di compiere la sua vendetta e capire chi ci sia dietro.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Jun Kasama – Raizo Kurima

Hisako Kanemoto – Nio

Shouta Hayama – Sōji

Shunsuke Takeuchi – Teppa Murakami

Yuichiro Umehara – Yūen Usui

Akio Ohtsuka – Gerald Kanō

Takehito Koyasu – Jinkurō Isarizawa

LINK relativi all’opera

Altre opere di Masaya Fujimori presenti sul sito:

RECENSIONI