anime – MADE IN ABYSS 2: THE GOLDEN CITY OF THE SCORCHING SUN – di Masayuki Kojima

SCHEDA

Titolo originale: Made in Abyss: Retsujitsu no Ougonkyou – (メイドインアビス 烈日の黄金郷)

Titolo internazionale: Made in Abyss: The Golden City of the Scorching Sun – Made in Abyss 2

Genere: serie tv – avventura, drammatico, fantascienza, fantasy, horror, mistero

Target: seinen

Rating: adatto ad un pubblico adulto (non lasciatevi ingannare dalla grafica)

Numero episodi: 12 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: da Luglio a Settembre 2022

Tratto: dal Manga “Made in Abyss” di Tsukushi Akihito

Director: Masayuki Kojima

Series Composition: Hideyuki Kurata

Script: Hideyuki Kurata

Character design: Kazuchika Kise

Music: Kevin Penkin

Studios: Kinema Citrus

Titolo in Italia: Made in Abyss 2: The Golden City of the Scorching Sun (la città dorata del sole ardente)

Anno di pubblicazione in Italia: 2022 (simulcast e versione doppiata)

Trasmissione: in visione sulle tv online VVVVID e Prime Video, doppiate in italiano

Censura: no

Edizione italiana: edito in Dvd e Bluray dalla Dynit

Sigle:

Opening

“Katachi” (かたち) by Riko Azuna

Ending

“Endless Embrace” by MYTH&ROID

Trailer:



TRAMA

SPOILER SUL FINALE DELLA PRIMA SERIE TV E SUL FILM!

Dopo essere arrivati al Sesto strato, “La capitale del non ritorno”, Riko, Reg e Nanachi trovano sulla loro strada – oltre ai pericoli formati da animali feroci – alcuni misteriosi disegni e qualcuno che ruba loro Prushka, superando tutte le trappole fatte da Reg.

Andando alla sua ricerca, il trio,si ritrova in uno strano villaggio abitato da Residui, in cui tutto sembra avere un valore e la cui storia sembra essere davvero antica, e connessa anche alla leggendaria Città d’Oro, ma anche al passato dei nostri eroi…

DOPPIATORI

Doppiatori italiani

Giulia Maniglio – Riko

Martina Tamburello – Nanachi

Tamara Fagnocchi – Reg

Chiara Leoncini – Vueco

Diego Baldoin – Gaburun

Ezio Vivolo – Belafu

Giulia Bersani – Fapta e Ilmyui

Lorella De Luca – Moogy

Lorenzo Scattorin – Wazukyan

Matteo De Mojana – Majikaja

Sabrina Bonfitto – Meinya

Veronica Cuscusa – Maa

Doppiatore – Personaggio

Miyu Tomita – Riko

Mariya Ise – Reg

Hiroaki Hirata – Wazukyan

Hiroki Gotō – Majikaja

Kana Ichinose – Maaa

Kimiko Saitō – Muugi

Misaki Kuno – Fapta

Mitsuki Saiga – Belafu

Natsuko Hara – Meinya

Ryōta Takeuchi – Gaburoon

Yuka Terasaki – Vueko

OPERE RELATIVE

Manga

– Made in Abyss – opera capostipite

Anime

– Made in Abyss – serie tv – opera d’animazione capostipite

– Made in Abyss oav – special

– Made in Abyss: Dawn of the Deep Soul – film d’animazione

RECENSIONI