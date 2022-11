anime – MADE IN ABYSS: DAWN OF THE DEEP SOUL – di Masayuki Kojima

4 2 Voti Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Gekijouban Made in Abyss: Fukaki Tamashii no Reimei – (劇場版メイドインアビス 深き魂の黎明)

Titolo internazionale: Made in Abyss the Movie: Dawn of the Deep Soul

Genere: film d’animazione – avventura, drammatico, fantascienza, fantasy, horror, mistero

Target: seinen

Rating: adatto ad un pubblico adulto (non lasciatevi ingannare dalla grafica)

Durata: 101 minuti circa

Anno di uscita in Giappone: 2020

Tratto: dal manga “Made in Abyss” di Tsukushi Akihito.

Director: Masayuki Kojima

Series Composition: Hideyuki Kurata

Script: Hideyuki Kurata, Keigo Koyanagi

Character design: Kazuchika Kise

Music: Kevin Penkin

Studios: Kinema Citrus

Titolo in Italia: Made in Abyss the Movie: Dawn of the Deep Soul

Anno di pubblicazione in Italia: Settembre 2021 home video

Trasmissione: in streaming sulla tv online Netflix e su Amazon Prime Video (servizio a pagamento)

Censura: no

Edizione italiana: pubblico in Dvd e Bluray dalla Dynit

Sigla:

Opening Theme

“Forever Lost” by MYTH&ROID

TRAMA

SPOILER SUL FINALE DELLA PRIMA SERIE TV!

Dopo aver convinto l’esperta Nanachi ad accompagnarli nel loro viaggio verso l’abisso, Riko e Reg arrivano al Sesto Strato, base di Bondold, il fischietto Bianco detto il Signore dell’Aurora, colui che ha causato tanto dolore a Nanachi.

Appena arrivati vengono accolti dalla piccola e dolce Prushka, che rivela di essere la figlia di Bondold e che si dimostra ben disposto a accoglierli, nonostante sappia bene quello che ha causato in passato a Nanachi, e mostrandosi interessato a Reg; ma quale è il suo scopo?

Riusciranno Riko, Reg e Nanachi a superare il sesto strato e scendere ancora più in giù nell’abisso?

CURIOSITA’

– E’ il 3° film di “Made in Abyss”, ma il primo a non essere un film riassuntivo dell’anime .

– Il film è basato sui volumi 9 e 10 del manga.

DOPPIATORI

Doppiatori originali

Mariya Ise – Reg

Miyu Tomita – Riko

Natsuko Hara – Meinya

Shiori Izawa – Nanachi

Inori Minase – Prushka

Toshiyuki Morikawa – Bondold

Maaya Sakamoto – Lyza/Narratrice

Doppiatori Italiani

Giulia Maniglio – Riko

Tamara Fagnocchi – Reg

Martina Tamburello – Nanachi

Patrizio Prata – Bondold

Valentina Pallavicino – Prushka

Renata Bertolas – Narratrice

OPERE RELATIVE

Manga

– Made in Abyss – opera capostipite

Anime

– Made in Abyss – serie tv

– Made in Abyss 2 – serie tv

– Made in Abyss oav – special

