anime – MADE IN ABYSS OAV – di Masayuki Kojima

SCHEDA

Titolo originale: Maruruku-chan no nichijō – (マルルクちゃんの日常)

Titolo internazionale: Made in Abyss: Marulk’s Daily Life / Marulk’s everyday

Genere: ona – avventura, drammatico, fantascienza, fantasy, horror, mistero

Target: seinen

Rating: adatto a tutti

Numero episodi: 4 (concluso)

Durata episodio: 5 minuti

Anno di uscita in Giappone: 2020

Tratto: dal manga “Made in Abyss” di Tsukushi Akihito.

Director: Masayuki Kojima

Series Composition: Hideyuki Kurata

Script: Hideyuki Kurata (eps 1-3, 7-9) Keigo Koyanagi (eps 4-5)

Character design: Kazuchika Kise

Music: Kevin Penkin

Studios: Kinema Citrus

Titolo in Italia: Made in Abyss – Marulk’s everyday

Anno di pubblicazione in Italia: 2021

Trasmissione: VVVVID (sottotitolati in italiano)

Censura: no

Edizione italiana: gli episodi sono stati doppiati e inseriti come extra nella versione home video di “Made in Abyss: Dawn of the Deep Soul”

TRAMA

Essere l’assistente di Ozen l’inamovibile non è decisamente una cosa facile, ma Malruk è ben felice dei aiutarla in ogni missione: dalle più semplici alle difficili…

OPERE RELATIVE

Manga

– Made in Abyss – opera capostipite

Anime

– Made in Abyss – serie tv

– Made in Abyss 2 – serie tv

– Made in Abyss: Dawn of the Deep Soul – film d’animazione

RECENSIONI