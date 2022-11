anime – HONZUKI NO GEKOKUJOU 3 (Ascendance of a Bookworm 3) – di Mitsuru Hongo

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

A cura di Beppe Black Red

SCHEDA

Titolo originale: Honzuki no Gekokujou: Shisho ni Naru Tame ni wa Shudan wo Erandeiraremasen 3rd Season ( 本好きの下剋上 ~司書になるためには手段を選んでいられません~ )

Titolo internazionale: Ascendance of a Bookworm Season 3

Genere: serie tv – fantasy, slice of life

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 10 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 2022

Rete tv giapponese: WOWOW

Tratto: da una serie di Light novel di Miya Kazuki

Director: Mitsuru Hongo

Series Composition: Mariko Kunisawa

Script: Mariko Kunisawa, Yuko Ishiyama

Character design: Toshihisa Kaiya, Yoshiaki Yanagida

Music: MICHIRU

Studios: Ajia-Do

In Italia: in visione, gratuita e legale, sottotitolata in italiano su Crunchyroll.

Titolo nello streaming in Italia: Ascendance of a Bookworm 3

Distributore: Crunchyroll Italia

Sigle:

Opening

“Ano Hi no Kotoba (あの日のことば)” by Nao Touyama

Ending

“Kotoba ni Dekinai (言葉にできない)” by Maaya Sakamoto

TRAMA

ATTENZIONE SPOILER SUL FINALE DELLA PRECEDENTE SERIE!

Per Myne la vita al tempio non è per niente semplice, con la giovane dai capelli blu che oltre alle faccende nel luogo religioso, dovrà anche benedire i campi vicini insieme al Gran sacerdote Ferdinand e all’esuberante e odioso Sylvester.

Quello che Myne non sa è che il gran sacerdote è ben intenzionata a farla adottare da un nobile di uno stato confinante in modo da allontanarla, una volta per tutte, dal tempio. Per cercare di impedirlo Ferdinand ha decisa di assegnarle una guardia del corpo, ma basterà a proteggerla?

OPERE RELATIVE

Light novel

– Honzuki no Gekokujou – opera capostipite

Anime

– Honzuki no Gekokujou – serie tv – prequel

– Honzuki no Gekokujou Oav – special ambientati tra le due serie tv

– Honzuki no Gekokujou 2 – serie tv – prequel

