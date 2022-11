anime – PETER PAN – di Yoshio Kuroda

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Marichan.

SCHEDA

Titolo originale: Peter Pan no Bouken – (ピーターパンの冒険)

Titolo internazionale: Peter Pan & Wendy

Genere: serie tv – avventura, fantasy, fiaba

Target: kodomo

Rating: adatto a tutti

Numero episodi: 41 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 1989

Rete tv giapponese: Fuji TV

Trasmissione: domenica alle 19:30 (JST)

Tratto: ispirato dal libro “Peter Pan” di James Matthew Barrie.

Director: Yoshio Kuroda

Script: Michiru Shimada, Shunichi Yukimuro

Character design: Takashi Nakamura

Music: Toshiyuki Watanabe, Yoshimasa Inoue

Studios: Nippon Animation

Titolo in Italia: Peter Pan

Anno di pubblicazione in Italia: 1991 (prima tv), poi replicato più volte

Trasmissione tv: reti Mediaset

Trasmissione tv online: no

Censura: sì, pur essendo una serie per bambini; inoltre fu purtroppo fu anche tagliata parte dell’ultima puntata

Edizione italiana: non edito in home video

Sigle:

Opening

“Mouichido Peter Pan” by Yuuyu

Ending

“Yume yo Hirake Goma!” by Yuuyu

sigla italiana

“Peter Pan” di Cristina D’Avena

TRAMA

L’inizio è uguale al classico libro che conosciamo tutti: i fratelli Wendy, Gianni e Michele vengono portati da Peter Pan all'”Isola che Non c’è”. Qua vivranno molte avventure che coinvolgono pirati, indiani, fate e bambini smarriti. Ogni puntata presenta una diversa vicenda, alcune tratte dal romanzo, altre inventate dagli autori del cartone animato.

DOPPIATORI

Peter Pan – Davide Garbolino

Wendy – Jasmine Laurenti

Gianni (John) – Veronica Pivetti

Michele (Michael) – Emanuela Pacotto[4] Capitan Uncino – Pietro Ubaldi

Trombetta – Adriana Libretti

Pennino – Irene Scalzo

Orsetto – Lara Parmiani

Campanellino – Giusy Di Martino

Spugna – Antonio Paiola

Giglio Tigrato – Debora Magnaghi

Luna – Marina Massironi

Darkness – Angela Cicorella

