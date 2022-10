anime – THE LITTLE LIES WE ALL TELL (4-nin wa Sorezore Uso wo Tsuku) – di Makoto Hoshino

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: 4-nin wa Sorezore Uso wo Tsuku – (4人はそれぞれウソをつく)

Titolo internazionale: The Little Lies We All Tell – Four People and Their Respective Lies

Genere: serie tv – commedia, comico, scolastico

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di uscita in Giappone: Ottobre 2022 – in corso

Episodi: 3 – in corso

Rete tv giapponese: ABC

Trasmissione: domenica alle 02:00 (JST)

Tratto: dal manga di Madoka Kashihara.

Director: Makoto Hoshino

Series Composition: Megumi Shimizu

Character design: Ruriko Watanabe

Music: Tomoki Kikuya

Studios: Studio Flad

In Italia: in visione, sottotitolata in italiano su Crunchyroll.

Titolo nello streaming in Italia: The Little Lies We All Tell

Distributore: Crunchyroll Italia

Sigle:

Opening

“Eclipse” by NACHERRY

Ending

“For 4 Forever” by Rikka CV Chiemi Tanaka, Chiyo CV Natsumi Murakami, Sekine CV Ayane Sakura, Tsubasa CV Megumi Han

Trailer



TRAMA

Tutti diciamo delle piccole bugie e abbiamo dei segreti. Quattro amiche e compagne di classe, però, ne hanno di davvero particolari… Rikka è un’aliena che è precipitata sulla Terra, Chiyo è un ex ninja assassina, Tsubasa è in realtà un ragazzo (la sorella gemella lo ha costretto a cambiare posto con lei), e Sekine è una sensitiva!

DOPPIATORI

Ayane Sakura – Sekine

Chiemi Tanaka – Rikka

Megumi Han – Tsubasa

Natsumi Murakami – Chiyo

