anime – GUNJOU NO FANFARE (Fanfare of Adolescence) – di Makoto Kato

SCHEDA

Titolo originale: Gunjou no Fanfare – (群青のファンファーレ)

Titolo internazionale: Fanfare of Adolescence

Genere: serie tv – sportivo, equitazione, scolastico

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 5 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Aprile 2022 – in corso

Rete tv giapponese: TOKYO MX

Trasmissione: sabato alle 23:30 (JST)

Tratto: storia originale.

Director: Makoto Kato

Series Composition: Team Fanfare

Character design: Hiro Kanzaki

Music: Hiroyuki Sawano

Studios: Lay-duce

In Italia: in visione, gratuita e legale, sottotitolata in italiano su Crunchyroll.

Titolo nello streaming in Italia: Fanfare of Adolescence

Distributore: Crunchyroll Italia (solo streaming)

Sigle:

Opening

“Move the soul” by JO1

Ending

“OUTSIDERS” by SawanoHiroyuki[nZk]:Junki Kono & Sho Yonashiro (JO1)

Trailer



TRAMA

Arimura Yu, 15 anni, faceva parte di un famoso gruppo idol, ma ha sconvolto tutti i suoi fan annunciando il ritiro, per inseguire il sogno di diventare un fantino!

Così si iscrive ad una prestigiosa accademia di equitazione: ma gli inizi non sono per nulla facili. I suoi compagni sono più preparati sulle corse dei cavalli, mentre lui parte quasi da zero; inoltre la sua fama lo perseguita.

Per fortuna però farà anche amicizia con due ragazzi, Shun e Grace, e Eri, l’unica ragazza della scuola.

DOPPIATORI

Doppiatore giapponese – Personaggio

Shōgo Yano – Yū Arimura

Natsuki Hanae – Amane Grace

Shimba Tsuchiya – Shun Kazanami

Inori Minase – Eri Shimotsuki

Chiaki Kobayashi – Kōta Maki

Daisuke Namikawa – Yoshihisa Kuji

Hiroki Touchi – Kazuo Nohira

Lynn – Tako Kitami

RECENSIONI