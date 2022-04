anime – KAKKOU NO IINAZUKE (A Couple of Cuckoos) – di Hiroaki Akagi, Yoshiyuki Shirahata

0 0 Voti Vota l'opera (solo registrati)

Titolo originale: Kakkou no Iinazuke – (カッコウの許嫁)

Significato del titolo: “una coppia di cuculi” che fa riferimento al comportamento del cuculo, che scambia le sue uova con quelle di altri uccelli.

Titolo internazionale: A Couple of Cuckoos – Cuckoo’s Fiancee

Genere: commedia, harem, scolastico, sentimentale

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 2 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Aprile 2022 – in corso

Rete tv giapponese: TV Asahi

Trasmissione: domenica alle 01:30 (JST)

Tratto: dal manga “A Couple of Cuckoos” di Miki Yoshikawa.

Director: Hiroaki Akagi, Yoshiyuki Shirahata

Series Composition: Yasuhiro Nakanishi

Character design: Aya Takano

Music: Rei Ishizuka

Studios: SynergySP, Shin-Ei Animation

In Italia: in visione, gratuita e legale, sottotitolata in italiano su Crunchyoll.

Titolo nello streaming in Italia: A Couple of Cuckoos

Distributore: Crunchyroll Italia (solo streaming)

Sigle:

Opening

“Dekoboko” by Kiyoe Yoshioka

Ending

“Shikaku Unmei” by Sangatsu no Phantasia

Trailer



TRAMA

I due sedicenni Umino Nagi e Amano Erika scoprono improvvisamente che sono stati scambiati alla nascita. Il giorno che conoscono i rispettivi genitori biologici, gli viene anche annunciato che essi hanno deciso di fidanzarli, in modo da unire le famiglie e vivere assieme.

Ma i due non sono d’accordo: Nagi è già innamorato da tempo di una sua compagna di classe, mentre Erika vuole ribellarsi alle decisioni del rigido padre; inoltre c’è la sorella di Nagi che, da quando ha scoperto di non avere legami di sangue con lui, ha cominciato a vederlo con occhi diversi. Come finirà la complicata faccenda sentimentale?

DOPPIATORI

Doppiatori giapponesi – Personaggi

Kaito Ishikawa – Nagi Umino

Akari Kitō – Erika Amano

Konomi Kohara – Sachi Umino

Nao Tōyama – Hiro Segawa

Ryohei Kimura – Yōhei Umino

Toshiyuki Morikawa – Sōichirō Amano

Yōko Hikasa – Namie Umino

Yukiko Aruga – Ritsuko Amano

