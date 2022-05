anime – BIRDIE WING: Golf Girls Story – di Takayuki Inagaki

0 0 Voti Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Birdie Wing: Golf Girls’ Story

Titolo internazionale: Birdie Wing: Golf Girls’ Story

Genere: serie tv – sportivo, golf

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 5 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Aprile 2022 – in corso

Rete tv giapponese: TV TOKYO

Trasmissione: mercoledì alle 00:00 (JST)

Tratto: storia originale.

Director: Takayuki Inagaki

Series Composition: Yousuke Kuroda

Character design: Kei Ajiki

Music: Hironori Anazawa, Kotaro Nakagawa

Studios: Bandai Namco Pictures

In Italia: in visione, gratuita e legale, sottotitolata in italiano su Crunchyroll.

Titolo nello streaming in Italia: Birdie Wing: Golf Girls’ Story

Distributore: Crunchyroll Italia.

Sigle:

Opening

“Venus Line” di Koumi Hirose

Ending

“Yodaka” di Tsukiyomi

Trailer



TRAMA

Eve è una brava giocatrice di golf che però, per fare soldi in modo veloce, non gioca in modo professionale; preferendo rimanere nel sottobosco della malavita e prendendo parte a tornei poco puliti, con il soprannome di “Rainbow Bullet”.

Ma un giorno incontra Aoi, una golfista molto diversa da lei, e tra le due inizia subito un rapporto di rivalità ma anche amicizia.

DOPPIATORI

Doppiatore giapponese – Personaggio

Akari Kitō – Eve

Asami Seto – Aoi Amawashi

Akira Sekine – Lily Lipman

Ami Koshimizu – Amane Shinjо̄

Kaori Nazuka – Vipère

M.A.O – Kaoruko Iijima

Mai Nakahara – Kinue Jingūji

Rina Satou – Haruka Misono

Saki Fujita – Ichina Saotome

Satomi Arai – Kuyō Iseshiba

Sayaka Kinoshita – Klein Clara

Shūichi Ikeda – Leo Millafoden

Toa Yukinari – Rose Aleon

