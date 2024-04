anime – RE:MONSTER – di Takayuki Inagaki

3 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Re:Monster

Titolo internazionale: Re:Monster

Genere: serie tv – azione, avventura, fantasy, harem

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 2 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Aprile 2024 – in corso

Rete tv giapponese: TBS

Trasmissione: venerdì alle 01:28 (JST)

Tratto: Light novel “Re:Monster”

Director: Takayuki Inagaki

Series Composition: Hiroshi Yamaguchi

Character design: Junichi Takaoka

Music: Go Sakabe

Studios: Deen

Titolo in Italia: Re:Monster

Anno di pubblicazione in Italia: Aprile 2024

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll, sub ita

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia

Sigle

Opening Theme

“Into the Fire” by CHANSUNG(2PM), AK-69 feat.CHANGMIN(2AM)

Ending Theme

“Sadame” by EverdreaM

TRAMA

Dopo essere stato assassinato, un ragazzo si reincarna nel goblin più piccolo della cucciolata, e gli viene dato il nome di Goburo. Dopo aver stretto alleanza con un suo compagno per rendere più facile la caccia, scopre che ha conservato dalla sua vita precedente l’abilità di acquisire nuovi potenziamenti mangiando.

Inizia così la nuova vita di Goburo.

DOPPIATORI

Dopiatore – Personaggio

Ai Kakuma – Gobumi

Kenta Hosoda – Gobukichi

Takuya Satō – Goburo

OPERE RELATIVE

Light Novel

– Re:Monster

Manga

– Re:Monster

