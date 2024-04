anime – A SALAD BOWL OF ECCENTRICS – di Masafumi Sato

4 2 Voti Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Henjin no Salad Bowl – (変人のサラダボウル)

Titolo internazionale: A Salad Bowl of Eccentrics

Genere: serie tv – commedia, fantasy, sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 2 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Aprile 2024 – in corso

Rete tv giapponese: TBS

Trasmissione: venerdì alle 01:28 (JST)

Tratto: Light novel

Director: Masafumi Sato

Series Composition: Kenichi Yamashita, Yomi Hirasaka

Script: Kenichi Yamashita, Yomi Hirasaka

Character design: Kazuhiro Fukuchi

Music: Hanae Nakamura, Misaki Umase, Tsugumi Tanaka

Studios: SynergySP, Studio Comet

Titolo in Italia: A Salad Bowl of Eccentrics

Anno di pubblicazione in Italia: Aprile 2024

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll, sub ita

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia

Sigle

Opening Theme:

“Gifu-ni-ted” by Wanuka

Ending Theme:

“Konban no Kenka” by Meiyo Densetsu

Trailer



TRAMA

A seguito di una rivolta nel suo Paese in un altro mondo, la principessa Sara si rifugia nel Giappone moderno.

Qui Sara incontra il detective privato Sousuke che, dopo avergli dato prova dei suoi poteri magici, decide di ospitarla; per non diventare la cavia di incantesimi di cancellazione della memoria.

DOPPIATORI

Dopiatore – Personaggio

Hinaki Yano – Sara da Odin

Makoto Furukawa – Sosuke Kaburaya

M.A.O – Livia do Udis

OPERE RELATIVE

Light Novel

– Henjin no Salad Bowl

