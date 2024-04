anime – SENGOKU YOUKO – di Kagetzu Aizawa

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Night Ninja.

SCHEDA

Titolo originale: Sengoku Youko – (戦国妖狐 世直し姉弟編)

Titolo internazionale: Sengoku Youko – Warring States Youko

Genere: serie tv – avventura, azione, soprannaturale, mitologia

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 13 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: Gennaio – Aprile 2024

Rete tv giapponese: TBS

Trasmissione: giovedì alle 00:00 (JST)

Tratto: manga di Mizukami Satoshi.

Director: Kagetzu Aizawa

Series Composition: Jukki Hanada

Character design: Jukki Hanada

Music: Evan Call

Studios: White Fox

Titolo in Italia: Sengoku Youko

Anno di pubblicazione in Italia: Gennaio 2024

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll, sub ita

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia

Sigle

Opening Theme:

“HIBANA” by MindaRyn

Ending Theme:

“Yuuyami no Uta” by KEIKO

Trailer



TRAMA

Nel mondo ci sono umani e mostri chiamati Katawara.

Tama – una katawara che ama gli umani – e suo fratello Jinka – un umano che odia la sua stessa specie – partono in un viaggio per fermare chi c’è dietro a degli esperimenti che fondono umani e katawara.

A loro si unisce Shinsuke, uno spadaccino codardo che ha il desiderio di diventare più forte.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Hiroki Nanami – Sen’ya

Maaya Uchida – Tsukiko

Sōma Saitō – Jinka

Yūki Takada – Tama

OPERE RELATIVE

Manga

– Sengoku Youko

Anime

– Sengoku Youko 2 – serie tv (annunciata)

RECENSIONI