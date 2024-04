anime – AS A REINCARNATED ARISTOCRAT – di Takao Kato

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Tensei Kizoku, Kantei Skill de Nariagaru – (転生貴族、鑑定スキルで成り上がる)

Titolo internazionale: As a Reincarnated Aristocrat, I’ll Use My Appraisal Skill to Rise in the World

Genere: serie tv – avventura, fantasy, isekai

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 4 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Aprile 2024 – in corso

Rete tv giapponese: AT-X

Trasmissione: domenica alle 23:30 (JST)

Tratto: Light novel

Director: Takao Kato

Series Composition: Yasuhiro Nakanishi

Character design: Yūko Yahiro

Music: Kujira Yumemi

Studios: MOTHER

Titolo in Italia: As a Reincarnated Aristocrat, I’ll Use My Appraisal Skill to Rise in the World

Anno di pubblicazione in Italia: Aprile 2024

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll, sub ita

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia

Sigle

Opening:

“Blue Days” by TRUE

Ending:

“Finally” by Lycia Plaid

TRAMA

Un uomo giapponese muore, e si reincarna nel figlio di un aristocratico di un altro mondo.

A soli 3 anni Ars Louvent è capace di leggere e scrivere, e scopre di avere una abilità unica: valutazione. Grazie a questa, può scoprire il potenziale di ciascuna persona.

Sfruttando il suo potere vuole creare il dominio più forte, e prepararsi in modo adeguato per una possibile guerra contro il governo corrotto e le rivolte.

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Natsumi Fujiwara – Ars Louvent

Miho Okasaki – Rosell Kischa

Narumi Kaho – Charlotte Wraith

Taito Ban – Ritsu Muses

OPERE RELATIVE

Light Novel

– Tensei Kizoku, Kantei Skill de Nariagaru

