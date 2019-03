A cura di JapanLove98

SCHEDA

Titolo originale: Tate no yūsha no nariagari – (盾の勇者の成り上がり)

Traduzione letterale: L’ascesa dell’eroe dello scudo

Titolo internazionale: The Rising of the Shield Hero

Genere: serie tv – seinen – avventura, fantasy, azione

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 25 (in corso – oggi 11/03/2019 sono stati trasmessi 9 episodi)

Anno di uscita in Giappone: Gennaio 2019 – in corso

Tratto: dalla light novel scritta da Aneko Yusagi e illustrata da Minami Seira, pubblicata da Media Factory sotto l’etichetta MF Books dal 23 agosto 2013

Director: Takao Abo

Series Composition: Keigo Koyonagi

Character design: Masahiro Suwa

Music: Kevin Penkin

Studios: Kinema Citrus

In Italia: in visione, gratuita e legale, sottotitolata in italiano su Crunchyroll.

Titolo nello streaming in Italia: The Rising of the Shield Hero

Distributore: Crunchyroll Italia

Sigle:

Sigle iniziali:

1. “RISE” di MADKID

2. “FAITH” di MADKID

Sigle finali:

1. “Kimi no Namae (きみの名前)” di Chiai Fujikawa (藤川千愛) (eps 2-3, 5-)

2. “Falling Through Starlight” di Asami Seto (ep 4)

3. “Atashi ga Tonari ni Iru Uchi ni (あたしが隣にいるうちに)” di Chiai Fujikawa

Trailer



TRAMA

Il protagonista dell’anime è Naofumi Iwatani, un ragazzo otaku che, mentre è in biblioteca per cercare manga, trova un libro e nel leggerlo viene improvvisamente evocato in un mondo parallelo insieme ad altri tre ragazzi.

I tre scoprono di essere degli Eroi e di avere il compito di salvare il loro mondo dalla distruzione che avviene tramite dei mostri e demoni che appaiono ciclicamente.

A ogni Eroe viene affidata un’arma leggendaria, e a Naofumi viene dato lo scudo, l’arma più debole. Decide comunque di partire in viaggio e a lui si affianca Malty, una ragazza molto carina e che sembra essergli fedele; fino al momento in cui Naofumi viene derubato e deriso dagli altri Eroi, e accusato ingiustamente di stupro verso Malty.

Lui decide allora di intraprendere la sua strada da solo, e di sconfiggere i mostri con solo e unicamente le sue forze, con l’anima colmo di odio e desiderio di vendetta.

CURIOSITÀ

– Un adattamento manga ha iniziato la serializzazione sulla rivista Monthly Comic Flapper sempre di Media Factory il 5 febbraio 2014.

– In Italia i diritti del manga sono stati acquistati da Edizioni BD per l’etichetta J-Pop da Marzo 2016.

– Il primo episodio ha una durata di 47 minuti

DOPPIATORI

Doppiatori originali

Naofumi Iwatani: Kaito Ishikawa (anime) e Tatsuhisa Suzuki (drama-CD)

Raphtalia: Asami Seto (anime) e Yui Horie (drama-CD)

Filo: Rina Hidaka (anime) e Yuka Iguchi (drama-CD)

Motoyasu Kitamura: Makoto Takahashi

Ren Amaki: Yoshitsugu Matsuoka

Itsuki Kawasumi: Yoshitaka Yamaya

Malty Melromarc: Maaya Uchida

OPERE RELATIVE

Manga

– The Rising of the Shield Hero

Ligh Novel

– Tate no yūsha no nariagari

RECENSIONI

