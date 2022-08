anime – MY HERO ACADEMIA: ALL MIGHT RISING

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: N0: All Might: Rising – (オールマイト:ライジング)

Titolo internazionale: My Hero Academia: All Might Rising – All Might Rising (OVA)

Genere: special – combattimenti, azione, supereroi

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Durata: 5 minuti

Anno di uscita in Giappone: 2019

Tratto: special tratto dal manga “My Hero Academia” di Kōhei Horikoshi.

Script: Kohei Horikoshi

Character design: Yoshihiko Umakoshi

Music: Yuki Hayashi

Studios: Bones

In Italia: inedito

TRAMA

Il terribile villain All For One sta attaccando nuovamente la città con Nana Shimura, All Might e Gran Torino che vanno a contrastarlo, in una battaglia che purtroppo mieterà delle vittime… Ecco la storia della nascita del simbolo della pace, Plus Ultra!

CURIOSITÀ

– L’OVA è stato distribuito in Giappone all’interno dell’edizione Blu Ray film “My hero Academia Two Heroes”.

– Il corto è tratto dal Capitolo One Shot All Might: Rising disegnato da Kohei Horikoshi

– L’episodio speciale è fra da prologo al film “My Hero Academia The Movie: Two Heroes”.

OPERE RELATIVE

Manga

– My Hero Academia – opera capostipite

– My Hero Academia Smash!! – spinoff comico

– Vigilante – My Hero Academia: Illegals – spinoff

– My Hero Academia: Team Up Mission – spinoff

Serie tv, anime

– My Hero Academia – serie tv

– My Hero Academia 2 – serie tv

– My Hero Academia 3 – serie tv

– My Hero Academia 4 – serie tv

– My Hero Academia 5 – serie tv

– My Hero Academia 6 – serie tv

Film d’animazione

– My Hero Academia the Movie: Two Heroes

– My Hero Academia the Movie 2: Heroes:Rising

– My Hero Academia the Movie 3: World Heroes’ Mission.

Oav

– My Hero Academia: Save! Rescue Training (2016)

– My Hero Academia Training of the Dead (2017) – uscito in allegato al volume 14 del manga

– My Hero Academia: All Might Rising (2019) – trasmesso nel cinema in Giappone prima del film 2 Heroes e poi allegato al dvd del film sopracitato

– My Hero Academia – Restate in vita! (2020) – serie di 2 oav

– My Hero Academia: Episodio Speciale – Salva la Terra con amore – special

