anime – MY HERO ACADEMIA 3 (Boku no Hero Academia 3) – di Kenji Nagasaki

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

A cura di Beppe Black Red

SCHEDA

Titolo originale: Boku no Hero Academia 3 – (僕のヒーローアカデミア 3)

Titolo internazionale: My Hero Academia Season 3

Genere: serie tv – combattimenti, azione, supereroi, scolastico

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 24 + 1 speciale (concluso)

Anno di uscita in Giappone: Aprile 2018

Tratto: dal manga “My Hero Academia” di Kōhei Horikoshi.

Director: Kenji Nagasaki

Series composition: Yousuke Kuroda

Character design: Yoshihiko Umakoshi

Music: Yuuki Hayashi

Studios: BONES

Titolo in Italia: My Hero Academia 3

Anno di pubblicazione in Italia: 2018 simulcast sub ita, Marzo 2020 versione doppiata in tv

Trasmissione in tv: Italia 2

Trasmissione online: tutte le stagioni sono in visione, gratuita e legale, sul sito VVVVID.

Censura nella trasmissione televisiva: sì, in alcuni dialoghi “addolciti”

Edizione italiana: prossimamente in Dvd e Bluray grazie alla Dynit

Sigle:

Opening

– “Odd Future” by UVERworld

– “Make my story” by Lenny Code Fiction

Ending

– “Long Hope Philip” by Masaki Suda

– “Update” by Miwa

Trailer



TRAMA

Mentre gli studenti della U.A erano al campo estivo per prepararsi anche in vista dell’esame per la licenza provvisoria da eroi, ricevono un attacco a sorpresa dagli uomini di Shigaraki che rapiscono Bakugo e feriscono gravemente studenti e insegnanti!

Per la Yuei è un grave danno, soprattutto dopo gli attacchi subiti poco tempo fa e dopo le recenti vicende del killer di Eroi Slain che ha smosso non poco le certezze della gente…

Ma quale è l’obiettivo dell’unione dei Villain? E perché hanno rapito Bakugo?

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI ITALIANI

Deku – Simon Lupinacci

All Might – Lorenzo Scattorin

Bakugo – Federico Viola

Ochaco – Valentina Pallavicino

Iida – Andrea Oldani

Todoroki – Alessandro Germano

Aizawa – Gianluca Iacono

Present Mic – Claudio Moneta

Madre di Deku – Debora Magnaghi

Doppiatori Originali

Ayane Sakura – Ochako Uraraka

Daiki Yamashita – Izuku Midoriya

Kaito Ishikawa – Tenya Iida

Kenta Miyake – All Might

Nobuhiko Okamoto – Katsuki Bakugo

Yuuki Kaji – Shōto Todoroki

Akio Ohtsuka – All For One

Aoi Yūki – Tsuyu Asui

Azu Sakura – Mei Hatsume

Chisa Suganuma – Ragdoll

Daichi Endō – Twice

Eri Kitamura – Mina Ashido

Hiro Shimono – Dabi

Junichi Suwabe – Shota Aizawa

Kaori Nazuka – Tooru Hagakure

Kiyono Yasuno – Nejire Hado

Kōhei Amasaki – Neito Monoma

Kōji Okino – Tetsutetsu Tetsutetsu

Kōsuke Kuwano – Yūga Aoyama

Kosuke Miyoshi – Mashirao Ojiro

Kouki Uchiyama – Tomura Shigaraki

Kousuke Takaguchi – Muscular

Marina Inoue – Momo Yaoyorozu

Masakazu Nishida – Mezō Shōji

Michiru Yamazaki – Kōta Izumi

Minori Chihara – Camie Utsushimi

Misato Fukuen – Himiko Toga

Ryō Iwasaki – Spinner

Ryōta Iwasaki – Inasa Yoarashi

Ryou Hirohashi – Minoru Mineta

Saki Ogasawara – Itsuka Kendo

Tarusuke Shingaki – Mirio Togata/Lemillion

OPERE RELATIVE

Manga

– My Hero Academia – opera capostipite

– My Hero Academia Smash!! – spinoff comico

– Vigilante – My Hero Academia: Illegals – spinoff

Serie tv, anime

– My Hero Academia – serie tv

– My Hero Academia 2 – serie tv

– My Hero Academia 4 – serie tv

– My Hero Academia 5 – serie tv

Film d’animazione

– My Hero Academia the Movie: Two Heroes

– My Hero Academia the Movie 2: Heroes:Rising

Oav

– All Might: Rising The Animation – special

LINK inerenti alla serie

Materiale su “My Hero Academia” presente sul sito:

Altre opere di Kenji Nagasaki presenti sul sito:

Classroom Crisis serie tv, anime

RECENSIONI