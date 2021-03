anime – MY HERO ACADEMIA 2 (Boku no Hero Academia 2) – di Kenji Nagasaki

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Boku no Hero Academia 2 – (僕のヒーローアカデミア 2)

Titolo internazionale: My Hero Academia Season 2

Genere: serie tv – combattimenti, azione, supereroi, scolastico

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 25 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: Aprile 2017

Tratto: dal manga “My Hero Academia” di Kōhei Horikoshi.

Director: Kenji Nagasaki

Series composition: Yousuke Kuroda

Character design: Yoshihiko Umakoshi

Music: Yuuki Hayashi

Studios: BONES

Titolo in Italia: My Hero Academia 2

Anno di pubblicazione in Italia: 2017 simulcast sub ita, 2018 versione doppiata in tv

Trasmissione in tv: Italia 2

Trasmissione online: tutte le stagioni sono in visione, gratuita e legale, sul sito VVVVID ma solo sub ita

Censura nella trasmissione televisiva: sì, in alcuni dialoghi “addolciti”

Edizione italiana: a Novembre 2018 la serie è uscita in Dvd e Bluray grazie alla Dynit

Sigle:

Opening

– “Peace Sign” by Kenshi Yonezu

– “Sora ni Utaeba” by Amazarashi

Ending

– “Dakara, hitori ja nai” by LittleGleeMonster

– “Datte Atashi no Hero” by LiSA

Sigla Italiana

– My Hero Academia by Giorgio Vanni e Max Longhi

TRAMA

Alla U.A. è l’ora del famoso festival sportivo, un evento importantissimo per i giovani eroi che possono mettersi in mostra e ottenere la possibilità di uno stage con degli eroi professionisti!

Ovviamente sia Midoriya che gli altri studenti dell’istituto non hanno intenzione di perdere, soprattutto Bakugo e Todoroki, ognuno spinto dalle proprie motivazioni personali.

Ma mentre l’istituto si sta preparando per l’evento Nomura e gli altri Villain sono in procinto nuovi piani e pericolose alleanze…

DOPPIATORI

DOPPIATORI ITALIANI

Deku – Simon Lupinacci

All Might – Lorenzo Scattorin

Bakugo – Federico Viola

Ochaco – Valentina Pallavicino

Iida – Andrea Oldani

Todoroki – Alessandro Germano

Aizawa – Gianluca Iacono

Present Mic – Claudio Moneta

Madre di Deku – Debora Magnaghi

Doppiatori originali

Daiki Yamashita – Izuku Midoriya

Ayane Sakura – Ochaco Uraraka

Kaito Ishikawa – Tenya Iida

Kenta Miyake – All Might

Nobuhiko Okamoto – Katsuki Bakugō

Yuuki Kaji – Shōto Todoroki

Aoi Yūki – Tsuyu Asui

Eri Kitamura – Mina Ashido

Hiroyuki Yoshino – Present Mic

Inuko Inuyama – Thirteen

Junichi Suwabe – Shota Aizawa

Kaori Nazuka – Tooru Hagakure

Kei Shindou – Kyōka Jirō

Kiyotaka Furushima – Hanta Sero

Kōsuke Kuwano – Yūga Aoyama

Kosuke Miyoshi – Mashirao Ojiro

Kouki Uchiyama – Tomura Shigaraki

Marina Inoue – Momo Yaoyorozu

M-akazu Nishida – Mezō Shōji

Ryou Hiroh-hi – Minoru Mineta

Takahiro Fujiwara – Kurogiri

T-uku Hatanaka – Denki Kaminari

Tooru Nara – Rikidō Satō

Toshiki M-uda – Eijirō Kirishima

Tsuguo Mogami – Noumu

Yoshim-a Hosoya – Fumikage Tokoyami

OPERE RELATIVE

Manga

– My Hero Academia – opera capostipite

– My Hero Academia Smash!! – spinoff comico

– Vigilante – My Hero Academia: Illegals – spinoff

Serie tv, anime

– My Hero Academia – serie tv

– My Hero Academia 3 – serie tv

– My Hero Academia 4 – serie tv

– My Hero Academia 5 – serie tv

Film d’animazione

– My Hero Academia the Movie: Two Heroes

– My Hero Academia the Movie 2: Heroes:Rising

Oav

– All Might: Rising The Animation – special

