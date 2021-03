anime – MY HERO ACADEMIA: SAVE! RESCUE TRAINING (Boku no Hero Academia Sukue! Kyūjo Kunren!) – di Kenji Nagasaki

0 0 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Boku no Hero Academia Sukue! Kyūjo Kunren! (僕のヒーローアカデミア 救え!救助訓練!)

Titolo internazionale: My Hero Academia: Save! Rescue Training

Genere: special – combattimenti, azione, supereroi, scolastico

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Durata: 27 minuti

Anno di uscita in Giappone: 2016

Tratto: dal manga “My Hero Academia” di Kōhei Horikoshi.

Director: Kenji Nagasaki

Script: Yōsuke Kuroda

Character design: Yoshihiko Umakoshi

Music: Yuki Hayashi

Studios: Bones

In Italia: inedito

Sigle:

Ending

Plus Ultra by Yuki Ayashi

Hero A by Yuki Ayashi

TRAMA

E’ passato un mese dal misterioso attacco dell’unione dei Villain alla U.A., sventato dall’arrivo di All Might che ha salvato gli studenti.

Con la Classe 1 A di Aizawa che ritorna nel simulatore insieme a Tredici per completare la lezione di addestramento al salvataggio, ma non tutto va come previsto con l’arrivo di un Villain mascherato che sembra intenzionato a finire quanto iniziato tempo prima!

Che sia arrivata la fine per Midoriya e gli altri Studenti?

CURIOSITÀ

– Questo episodio è ambientato dopo l’attacco dei Villain alla U.A. (episodi 9 – 13 prima stagione) e fa da prologo alla seconda stagione dell’anime.

– Questo episodio è stato trasmesso in in occasione del Jump Festa del 2016 e poi distribuito in DVD

OPERE RELATIVE

Manga

– My Hero Academia – opera capostipite

– My Hero Academia Smash!! – spinoff comico

– Vigilante – My Hero Academia: Illegals – spinoff

Serie tv, anime

– My Hero Academia – serie tv

– My Hero Academia 2 – serie tv

– My Hero Academia 3 – serie tv

– My Hero Academia 4 – serie tv

– My Hero Academia 5 – serie tv

Film d’animazione

– My Hero Academia the Movie: Two Heroes

– My Hero Academia the Movie 2: Heroes:Rising

Oav

– My Hero Academia Training of the Dead (2017) – uscito in allegato al volume 14 del manga

– My Hero Academia: All Might Rising (2019) – trasmesso nel cinema in Giappone prima del film 2 Heroes e poi allegato al dvd del film sopracitato

– My Hero Academia – Restate in vita! (2020) – serie di 2 oav

