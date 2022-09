anime – MY HERO ACADEMIA OAV: HLB – di Kenji Nagasaki

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Beppe Black Red.

SCHEDA

Titolo originale: Boku no Hero Academia OAV: Hero League of Baseball ( 僕のヒーローアカデミア タイトルは)

Titolo internazionale: My Hero Academia: HLB (OAV)

Genere: special – combattimenti, azione, supereroi, scolastico

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Episodi: 1 (completo)

Durata singolo oav: 25 minuti

Anno di uscita in Giappone: 2022

Tratto: 5° oav tratto dal manga “My Hero Academia” di Kōhei Horikoshi.

Director: Kenji Nagasaki

Script: Yōsuke Kuroda

Character design: Yoshihiko Umakoshi

Music: Yuki Hayashi

Studios: Bones

Titolo in Italia: My Hero Academia OVA – HLB

In Italia: distribuito in Streaming su Crunchyroll

Editore italiano: Crunchyroll Italia

Sigle:

Opening

“Hitamuki” by SUPER BEAVER

Ending

“SKETCH” by Kiro Akiyama

TRAMA

La “Hero League Baseball” è un campionato di Baseball, creato dagli eroi professionisti che fra un impresa e l’altra vogliono giocare al loro sport preferito e cementare amicizie e rivalità; come nel caso dell’attesa partita fra gli Orcas capitanati di Gang Orca e i Lioness guidati invece da shishido, che guidano la classifica e la cui vittoria nel match diretto è importante per il titolo finale.

Pur dovendo rinforzare le squadre con alcuni studenti della UA, nessuno delle due squadre vuole perdere, fra colpi segreti e colpi da veri campioni!

Chi vincerà, Gli Orcas o i Lioness?

IMMAGINI clicca per ingrandire

CURIOSITÀ

– La rivalità tra Gang Orca e Shishido potrebbe essere un riferimento a entrambi i personaggi provenienti dal precedente lavoro di Horikoshi, Crazy Zoo (Oumagadoki Zoo).

DOPPIATORI

Doppiatori Originali

Aoi Yūki – Tsuyu Asui

Ayane Sakura – Ochako Uraraka

Daiki Yamashita – Izuku Midoriya

Kaito Ishikawa – Tenya Iida

Nobuhiko Okamoto – Katsuki Bakugō

Yuuki Kaji – Shōto Todoroki

Junichi Suwabe – Shota Aizawa

Kenta Miyake – All Might

OPERE RELATIVE

Manga

– My Hero Academia – opera capostipite

– My Hero Academia Smash!! – spinoff comico

– Vigilante – My Hero Academia: Illegals – spinoff

– My Hero Academia: Team Up Mission – spinoff

Serie tv, anime

– My Hero Academia – serie tv

– My Hero Academia 2 – serie tv

– My Hero Academia 3 – serie tv

– My Hero Academia 4 – serie tv

– My Hero Academia 5 – serie tv

– My Hero Academia 6 – serie tv

Film d’animazione

– My Hero Academia the Movie: Two Heroes

– My Hero Academia the Movie 2: Heroes:Rising

– My Hero Academia the Movie 3: World Heroes’ Mission.

Oav

– My Hero Academia: Save! Rescue Training – special

– My Hero Academia Training of the Dead – special

– My Hero Academia – Restate in vita! (2020) – serie di 2 oav

– My Hero Academia: Episodio Speciale – Salva la Terra con amore – special

– My Hero Academia: All Might Rising – special

– My Hero Academia: Tabidachi – special

RECENSIONI