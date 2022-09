anime – LU E LA CITTA’ DELLE SIRENE (Yoake Tsugeru Lu no Uta) – di Masaaki Yuasa

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Yoake Tsugeru Lu no Uta – (夜明け告げるルーのうた)

Titolo internazionale: Lu Over the Wall – Song of Lu who Informs the Dawn

Genere: film d’animazione – avventura, fantasy, musica

Rating: adatto a tutti

Durata: 1 hr. 51 min.

Anno di uscita in Giappone: 2017

Tratto: storia originale

Director: Masaaki Yuasa

Script: Masaaki Yuasa, Reiko Yoshida

Character design: Nobutake Ito

Music: Takatsugu Muramatsu

Studios: Science SARU

Titolo in Italia: Lu e la città delle sirene

Anno di pubblicazione in Italia: 2019

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Prime Video

Censura: no

Edizione italiana: in home video grazie a Yamato Video.

Sigle:

Ending

“Utautai no Ballad” by Kazuyoshi Saitou

Trailer italiano



TRAMA

Dopo il divorzio dei genitori, Kai va a vivere in una piccola cittadina sul mare, dove leggenda vuole esistano le sirene. Il ragazzino è timido ed insicuro ma ama comporre la musica, e proprio grazie a questa abilità inizia a fare amicizia con due compagni di scuola, che hanno fondato la band Seiren. Ma la sua melodia attira anche una piccola sirena, Lu, che ha il potere di manipolare l’acqua.

DOPPIATORI

Doppiatori italiani

Carolina Gusev: Lu

Mattia Fabiano: Kai

Vittoria Bartolomei: Yūho

Riccardo Suarez: Kunio

Alessio Messina: padre di Lu

Alessio Cigliano: Teruo

Rossa Caputo: Isaki

Roberto Draghetti: Presidente

Oreste Baldini: Direttore

Doriana Chierici: Nonna Tako

Paolo Maria Scalondro: Prete

Stefano Thermes: Docente responsabile

Francesco Venditti: Fuguta

Stefano Santerini: Nodoguro

Luca Biagini: Kameda

Alessandro Budroni: Kujirai

Gianpaolo Caprino: Shiira

