anime – KEMONOZUME (The Beast Claw) – di Masaaki Yuasa

A cura di Anne

SCHEDA

Titolo originale: KemonoZume – (ケモノヅメ)

Titolo internazionale: KemonoZume – The Beast Claw

Genere: serie tv – azione, drammatico, horror, sentimentale, soprannaturale, animazione sperimentale

Rating: adatto ad un solo pubblico adulto e non troppo impressionabile (presenza di splatter, violenza ed erotismo)

Numero episodi: 13 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 2006

Rete tv giapponese: WOWOW

Tratto: storia originale, creata da Masaaki Yuasa

Director: Masaaki Yuasa

Series Composition: Masaaki Yuasa

Character design: Nobutake Ito

Music: Kei Wakakusa

Studios: Madhouse

In Italia: inedito

Sigle:

Opening

“Auvers Blue” by Katteni Shiyagare

Ending

“Suki” by Santara

TRAMA

Toshihiko è un cacciatore di mostri, armato di una katana (spada) speciale in grado di ucciderli; ed allenato fin da giovane dal padre per succederlo come capo della loro palestra/clan segreto Kifuuken.

Eppure proprio lui si innamora di Yuka, l’ultimo rappresentante vivente della stirpe dei “shokujinki”, che hanno l’aspetto di normali umani, ma sono capaci di trasformasi in bestie assassine, che all’occorrenza mangiano anche la carne umana.

La loro sarà una storia d’amore passionale ma molto travagliata; che porterà anche allo scontro tra Toshihiko con il fratello Kazuma.

Come tutte le opere di Masaaki Yuasa, l’anime ha uno stile di disegno ed animazione molto particolare.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Hidenobu Kiuchi – Toshihiko Momota

Hekiru Shiina – Yuka Kamitsuki

Daisuke Gouri – Saiji Ohba/Bon

Hiroyuki Yoshino – Kazuma Momota

Jun Hazumi – Jyuuzou Momota

Kenji Utsumi – Kyuutarou Ohba

Kiyoyuki Yanada – Gakuto Hoobari

Shino Kakinuma – Rie Kakinoki

LINK relativi all’opera

Altre opere di Masaaki Yuasa presenti sul sito:

RECENSIONI